Le pari spécial NBA Sunday : 270€ à gagner avec un Andre Drummond qui domine la raquette des Celtics

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 24 janvier, on a droit à un joli programme en NBA avec sept matchs au menu dès 19 heures (heure de Châteauroux). Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour poser un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Pacers (1,83) – Raptors (2,05)

22h00 : Clippers (1,11) – Thunder (7,10)

01h00 : Celtics (1,38) – Cavaliers (3,00)

01h00 : Magic (1,85) – Hornets (1,93)

02h00 : Spurs (1,36) – Wizards (3,25)

02h00 : Bucks (1,24) – Hawks (3,95)

04h00 : Blazers (1,61) – Knicks (2,30)

Le pari qu’on sent bien

Andre Drummond va faire une performance (points + rebonds + passes) à minimum 32 (1,80) : la raquette des Celtics vient de se faire marcher dessus à deux reprises par Joel EMbiid. Si Drummond n’est pas du même niveau que le pivot des Sixers, il peut tout de même faire de gros dégâts sous les cercles des deux côtés du terrain cette nuit. Pour info, rien qu’avec les points et les rebonds, l’ami Dédé a dépassé les 32 en performance lors de six de ses 7 dernières sorties. En fait, il faut qu’il se rapproche de la vingtaine niveau points (il tourne à presque 19 de moyenne depuis le début de la saison) car ensuite il lui suffit de prendre une douzaine de rebonds, ce qui représente en gros son petit déj. Bref, cette cote n’est pas mirobolante (1,80) mais Drummond propose de vraies bases solides pour la passer.

Le combiné à tenter

Les Spurs battent les Wizards ET Damian Lillard marque minimum 30 points contre les Knicks (2,04) : La cote des Spurs qui battent les Wizards est à 1,36. On compte sur eux pour faire valoir leur statut de favori de cette rencontre face à des Wizards dont on ne sait pas encore exactement quels seront les joueurs que Scott Brooks pourra aligner. Côté Blazers, l’équipe n’a pas joué depuis lundi et est donc bien reposé, Lillard inclus. Le numéro 0 le sait, il va devoir redoubler d’efforts en attaque pour palier au mieux à l’absence de son collègue CJ McCollum. Lillard va donc prendre beaucoup d’actions à son compte. Il va artiller de loin et attaquer le cercle à l’envie. Les Knicks défendent très bien depuis le début de la saison mais imaginer l’ami Dame poser minimum 30 points cette nuit n’a rien de fou. D’ailleurs la cote n’est qu’à 1,50.

Une petite folie pour finir ?

Evan Fournier marque minimum 20 points contre les Hornets (3,10) : enfin revenu après quelques soucis au dos, notre Vavane national s’est montré bien chaud face aux Wolves (24 points), puis face aux Pacers (26 points). Il aura les tirs et si ça commence à tomber dedans, la barre des 20 points peut être vite atteinte !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

