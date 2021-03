Le pari NBA du jour : 300€ à gagner en misant sur les Blazers qui tapent les Warriors

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 3 mars, c’est un programme bien chargé que nous offre la NBA avec pas moins de dix matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Cavaliers (2,65) – Pacers (1,56)

01h00 : Sixers (2,40) – Jazz (1,70)

01h00 : Raptors (1,41) – Pistons (3,25)

01h30 : Rockets (5,50) – Nets (1,21)

02h00 : Magic (2,55) – Hawks (1,62)

02h00 : Wolves (2,25) – Hornets (1,78)

02h00 : Pelicans (1,64) – Bulls (2,45)

02h30 : Mavericks (1,45) – Thunder (3,00)

04h00 : Kings (1,62) – Lakers (2,55)

04h00 : Blazers (2,05) – Warriors (1,90)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 307,5€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Les Blazers battent les Warriors (2,05) : cote très intéressante ce soir du côté de Portland. Damian Lillard et ses copains reçoivent la bande à Stephen Curry dans ce qui promet d’être une sacrée bataille de pyromanes. La rencontre s’annonce équilibrée entre ces deux équipes au bilan quasiment similaire (19 victoires – 14 défaites pour Portland, 19-16 pour Golden State) et on est donc un peu surpris de voir une si belle cote pour les Blazers, certes toujours privés de plusieurs éléments importants (C.J. McCollum, Jusuf Nurkic, Zach Collins) mais suffisamment armés pour prendre le dessus sur les Warriors.

Le combiné à tenter

James Harden marque minimum 25 points contre les Rockets et les Kings gagnent contre les Lakers (2,19) : de retour sur son ancien parquet de Houston, James Harden aura à cœur de briller avec sa nouvelle équipe des Nets. Le Barbu cartonne en ce moment et sans Kevin Durant, on le voit bien atteindre la barre des 25 points contre une formation des Rockets à la ramasse. Pour la deuxième partie du combiné, on mise sur les Kings. Bon, on l’avoue, les Kings, c’est souvent casse-gueule, mais face à des Lakers privés de LeBron James et Anthony Davis (et sûrement aussi Marc Gasol voire Kyle Kuzma), Sacramento devrait pouvoir repartir avec la win.

Une petite folie pour finir ?

Les Cavaliers battent les Pacers (2,65) : quatre victoires de suite pour les Cavs, quatre défaites de suite pour les Pacers, ça vaut bien une petite folie non vu la cote ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

