Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mardi 18 octobre, la NBA reprend officiellement ses droits pour notre plus grand plaisir. Au menu de la première journée de saison régulière 2022-23 ? Deux matchs seulement mais surtout deux chocs. Voilà qui offre, comme toujours, de belles opportunités pour doubler le kif avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h30 : Celtics (1,67) – Sixers (2,30)

04h00 : Warriors (1,36) – Lakers (3,40)

Le pari qu’on sent bien

Les Sixers s’imposent chez les Celtics (2,30) : la saison régulière 2022-23 va commencer avec un gros choc au sein de la Conférence Est. Les Celtics et les Sixers visent les Finales NBA cette année mais Philadelphie semble commencer sa saison avec plus de certitudes que Boston. En effet, les Verts ont désormais en Joe Mazzula (34 ans) un autre head coach après l’affaire Ime Udoka, et ils seront privés de Robert Williams III et Danilo Gallinari cette nuit. En face par contre, tous les voyants semblent au vert. L’infirmerie est vide, Joel Embiid est dans son prime, James Harden assure qu’il est en forme, et la pépite Tyrese Maxey pourrait franchir un nouveau cap. Vous ajoutez à ça les recrues très intéressantes de l’intersaison (P.J. Tucker, De’Anthony Melton) et vous obtenez une équipe des Sixers qui pourraient bien faire un premier statement sur le parquet de Boston ce mardi. Avec en plus une cote à 2,20, l’opportunité est belle.

Le combiné à tenter

Anthony Davis marque minimum 20 points face aux Warriors + Joel Embiid marque minimum 25 points contre les Celtics (1,89) : on va miser sur des intérieurs scoreurs pour le premier combiné de l’année. Anthony Davis, après deux saisons moyennes, doit absolument prouver qu’il reste l’un des joueurs « élite » de la NBA cette année et ça passe par une première grosse performances à Golden State. AD a déclaré vouloir gâcher la cérémonie de remise des bagues de Golden State, va falloir assumer. Dans le match juste avant, on attend également un grand Joel Embiid contre les Celtics. Le dauphin de Nikola Jokic dans la course au MVP au cours des deux dernières années voudra lui aussi démarrer fort. Sachant qu’il manquera en plus Robert Williams III côté Boston, Jojo pourrait faire un carton face aux derniers finalistes NBA. Juste pour rappel, il est le meilleur scoreur NBA en titre avec pas moins de 30 pionts de moyenne l’an dernier.

Une petite folie pour finir ?

Les Warriors battent les Lakers avec un Stephen Curry à minimum 30 points (4,00) : c’est la première soirée de la saison NBA, alors pourquoi pas tenter un gros coup avec une cote à 4,00 ? D’autant plus que le scénario est loin d’être irréaliste. Les champions en titre de Golden State sont favoris face aux Lakers, et y’a de bonnes chances que Stephen Curry sorte le lance-flammes pour bien démarrer sa campagne.

