À peine le temps de se remettre de ses esprits après le Clasico entre les Celtics et les Sixers, l’heure sera venue de voir le King affronter le meilleur shooteur de l’histoire à San Francisco. Oui, à 4h du matin, les plus courageux – et on est sûr que tu en fais partie – vont pouvoir se mater un derby californien de grande qualité entre Golden State et les Lakers, avec en prime la remise des bagues de champions pour les Warriors. Oui, ça déchire, et oui, on a trop hâte.

LeBron James attaquera donc cette nuit sa 20è saison au Chase Center dans l’antre des Warriors, et il le fera aux côtés d’Anthony Davis, Russell Westbrook et… Patrick Beverley. Allez, on a digéré toutes ces infos depuis plusieurs semaines maintenant, il faut passer à autre chose et réaliser que oui, c’est bien à ça que ressemble l’équipe des Lakers en 2022-23. Face à eux, une équipe championne en titre et prête à tout froisser sur son passage pour agrandir encore davantage son pedigree en juin prochain : les Warriors de Golden State Stephen Curry. Un affrontement on ne peut plus savoureux, épique, rivalesque, cool, micro onde, sava toi, et surtout immanquable pour tout bon fan de basket ne respectant pas son sommeil.

La rencontre sera marquée avant tout par la cérémonie des bagues de champions qui seront remises aux joueurs de l’équipe californienne (inutile de préciser laquelle, l’autre n’est même pas allée en play-in) et ce sera très sympa de voir Steph, Klay, Andre Iguodala et Draymond Green (s’il ne met pas une patate de forain à Adam Silver) porter leurs 4è bague et ainsi rejoindre LeBron James au nombre de championnats gagnés dans la Ligue. Un moment très particulier qu’Anthony Davis, au hasard, veut venir gâcher à tout prix pour bien se lancer dans sa saison. « C’est toujours bien de gâcher la soirée de remise des bagues. » a-t-il dit au micro d’ESPN, alors qu’ici on espère juste le voir marcher un pied devant l’autre sans risquer de perdre un os. La victoire des Lakers n’est pas garantie bien au contraire, mais si cette remise de bagues peut rajouter un facteur supplémentaire au réveil du volatile qu’est Anthony Davis, on signe directement à l’encre indélébile.

Des Lakers qui vont d’ailleurs attaquer cette rencontre avec (déjà) pas mal d’absents : Dennis Schroder, Thomas Bryant et Troy Brown notamment, mais Darvin Ham ne devrait pas avoir trop de mal à composer sans eux, et le fait que les trois stars (oui Westbrook est encore une star, arrêtez un peu) soient présentes en même temps sur le parquet est déjà une victoire en soi pour Los Angeles. Les Warriors ne pourront pour leur part pas compter sur Iguodala, ce qui pourrait poser quelques problèmes quand on voit son impact sur le jeu et la défense qu’il peut proposer face à LeBron. Allez, on a bien rigolé, bien sûr que cette absence ne changera strictement rien au résultat final même si on adore Iggy.

LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jordan Poole, Austin Reaves, Klay Thompson, Russell Westbrook, Andrew Wiggins etc.. voilà les stars que vous pourrez voir si vos yeux restent ouverts cette nuit entre 4h et 6h30 du matin. Allez, on se motive, on boit un café et on s’envoie quelques pompes et tractions pour stimuler le corps et rester vaillant pour mater le deuxième match de cette magnifique soirée d’ouverture entre Warriors et Lakers. 4h du matin au Chase Center à San Francisco, on ne vous garantit pas d’être en forme le lendemain, mais on vous garantit une belle partie de plaisir et un grand spectacle de basket.