Preview de la soirée NBA : l’heure du retour – peut-être – des Wizards, mais si vous savez, c’est la franchise qui joue à Washington

Sept rencontres au programme ce soir, et une soirée qui s’étalera de 19h à 7h du matin, histoire d’attaquer la semaine complètement éclaté. mais tant pis, parce que c’est la vie qu’on a décidé de mener.

Sept matchs, pour l’instant, car on surveillera le tenue ou non du Spurs-Wizards de 2h en raison de l’épidémie de COVID ou assimilé ayant frappé ces derniers jours les nouveaux voisins de Joe Biden. On croise les doigts, et on se donne rendez-vous à l’heure de l’apéro ?

19h : Pacers – Raptors : choc parfait pour dégager 50 minutes inside et remplacer Nikos Aliagas par Domantas Sabonis. Les Pacers seront encore privés de trois de leurs starters (LeVert, Turner, Warren), mais le duo Brogdon/Sabo et le retour récent de Jeremy Lamb ne seront ps de trop pour taper les Raptors. On se souvient d’ailleurs que Jeremy Lamb avait bien victimisé les Dinos il y a deux ans, alors on croise les doigts, on y croit et on attend… le money time ?

22h : Clippers – Thunder : rematch entre les Clippers et le Thunder, les Californiens ayant explosé OKC avant-hier grâce à leurs forces vives habituelles. Côté Thunder Al Horford est toujours out mais tout le monde s’en cogne, et on espérera voir de nouveau un Théo Maledon responsabilisé, un Aleksej Pokusevski qui glisse sur une peau de banane et un Nicolas Batum en quintuple-double.

1h : Celtics – Cavs : ne rigolez pas : ce match est un choc et les Cavs ne sont pas loin d’en être les favoris. Logiquement toujours pas de Jayson Tatum pour les C’s, et logiquement toujours pas de respect chez Collin Sexton qui pourrait bien punir une nouvelle défense ce soir. Si Marcus Smart s’occupe de son cas ? Ne vous en faîtes pas fans de Cleveland, votre ancien ami Tristan Thompson se fera un malin plaisir à faire passer Andre Drummond pour Bill Russell.

1h : Magic – Hornets : à ma gauche une équipe composée de deux joueurs (Evan Fournier, Nikola Vucevic), un astronaute (Aaron Gordon), un rookie (Cole Anthony) et six ou sept peintres (les autres). A ma droite ? Un backcourt excitant (Rozier, Ball, Graham), un revenant intéressant (Hayward), deux jeunes excitants (Bridges, Washington) et un mec de 28 ans qui en fait 42 (Zeller). Résultat des courses ? On pense que Lolotte va gagner, désolé Vavane.

2h : Spurs – Wizards : inconnue autour de ce match puisque tous les joueurs de Scott Brooks ou presque se sont donc tapé une pango-party il y a quelques semaines, avec les conséquences que vous imaginez. Si le match a lieu on imagine bien un petit 148-129 pour les Spurs, parce qu’on sait un peu de quoi on parle ne vous inquiétez pas.

2h : Bucks – Hawks : le Budenholzerico, ou même le Snellico c’est vous qui voyez. Des Hawks quasi au complet, ne manquent que Kris Dunn et Bogdan Bogdanovic et… ah on nous fait signe que Trae Young n’est pas sûr de jouer. L’autre info de la soirée ? Soyez sûr que Giannis Antetokounmpo nous lâchera son habituel 30/12/6, avec le petit 4/11 aux lancers qui va bien.

4h : Blazers – Knicks : ne rigolez pas : ce match est un choc et les Knicks ne sont pas loin d’en être les favoris. Toujours pas de C.J. McCollum pour les C’s, et logiquement toujours pas de respect chez Julius Randle qui pourrait bien punir une nouvelle défense ce soir. Si Robert Covington s’occupe de son cas ? Ne vous en faîtes pas fans de New York, votre ancien ami Enes Kanter se fera un malin plaisir à faire passer Mitchell Robisnon pour Wilt Chamberlain.

Un dimanche de plus au bureau, avec la chance de ne pas être obligé de se goinfrer Zone Interdite ou ce genre de joyeuseté. Vivement ce soir, en plus on a acheté du pop-corn à la pop-cornerie.

Source texte : Rotoworld, NBC Sports et Basketball Reference