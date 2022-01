Programme NBA : 11 matchs au programme dont un Bucks – Bulls qui s’annonce bien protéiné !

Youpi, on est déjà vendredi et ce soir la NBA nous propose un buffet à volonté composé de onze délicieux plats, dont un mets de luxe pour tous les amateurs de viande : du daim sauce taureau (ou du taureau sauce daim on ne sait pas encore).

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 21 JANVIER 2022

1h : Magic – Lakers

1h : Hornets – Thunder

1h : Sixers – Clippers (sur beIN Sports 1)

1h30 : Celtics – Blazers

1h30 : Hawks – Heat

2h : Wizards – Raptors

2h : Bucks – Bulls (sur beIN Sports 4)

2h30 : Spurs – Nets

3h : Jazz– Pistons

3h : Nuggets – Grizzlies

4h : Warriors – Rockets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Bulls (2h) : la musculature grecque saillante d’un Giannis Antetokoumpo en mode MVP (presque 32 points de moyenne depuis le début de l’année 2022) face au short bien rempli d’un DeMar DeRozan lui aussi pas mauvais cette saison, c’est le duel qu’on vous propose de regarder plus attentivement ce soir. Les Bulls sont toujours largement diminués par les blessures (Lonzo Ball et Zach LaVine notamment), mais ils sont revanchards après avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matchs et ne céderont pas leur première place à l’Est si facilement. Au contraire, les Taureaux voudront prouver qu’ils ont les épaules pour battre les meilleurs et qu’il faudra compter sur eux à partir d’avril. De l’autre côté, les Bucks ont désormais un effectif quasiment complet (ne manque plus que Brook Lopez) puisqu’ils viennent tout juste de récupérer leur meneur calibre All-Star Jrue Holiday, et comptent bien réaliser une grosse série pour rappeler à la concu qu’ils restent les champions en titre. Rencontre très excitante en vue donc !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Patty Mills retourne sur ses terres du Texas après avoir passé dix saisons sous le maillot des Spurs. Sortez les mouchoirs !

Sixers – Clippers : Embiid vient d’en mettre 50 au Magic, on souhaite une bonne soirée à Ivica Zubac.

Le Jazz peut-il réaliser l’exploit d’enchaîner une défaite contre les Rockets avec un revers contre les Pistons ?

Bryn Forbes devrait jouer son premier match sous le maillot des Nuggets ce soir contre Memphis. Youhou !

Ja Morant contre Nikola Jokic : l’opposition de styles est totale mais c’est must-see TV !

Mo Bamba peut-il continuer sur sa folle lancée en mettant la sauce aux Lakers et accessoirement dégager Frank Vogel ?

Anfernee Simons est de sortie au TD Garden, et c’est à surveiller attentivement.

Les Warriors ont craqué face aux Pacers et doivent impérativement redresser la barre. Ça tombe bien, ils jouent contre les Rockets ce soir…

Demain pas de réveil c’est le weekend, alors on peut tranquillement faire sa cure de NBA cette nuit. Il y a 22 équipes en action donc on va pas pouvoir faire les difficiles ! On remplit d’ores et déjà un grand thermos de café, histoire de ne pas somnoler quand DeMar plantera le shoot de la gagne sur la tête de Giannis…