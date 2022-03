Programme NBA : Heat-Nets, Grizzlies-Bucks et Cavs-Bulls à 1h, quelqu’un a des yeux en rab ?

On attaque un samedi particulièrement savoureux avec huit rencontres au programme dont trois affiches XXL. On espère que vous avez plusieurs écrans et des yeux en rab car il ne faudra rien rater.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 26 MARS

22h : Pelicans – Spurs (beIN Sports 1)

: Pelicans – Spurs (beIN Sports 1) 0h : Magic – Kings

Magic – Kings 0h30 : Raptors – Pacers (beIN Sports 4)

: Raptors – Pacers (beIN Sports 4) 1h : Heat – Nets

: Heat – Nets 1h : Grizzlies – Bucks

: Grizzlies – Bucks 1h : Cavs – Bulls

: Cavs – Bulls 3h : Nuggets – Thunder

: Nuggets – Thunder 4h : Blazers – Rockets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Nets (1h) : c’est toujours dur de choisir avec tant de choix mais on va quand même miser sur ce duel entre Miami et Brooklyn. On parle du possible premier tour des prochains Playoffs et l’idée de croiser le duo Kevin Durant – Kyrie Irving ne doit pas réjouir grand monde du côté de Sud Plage. Alors que la tension est montée d’un cran ces derniers jours, à cause de plusieurs défaites bien crades notamment, la troupe d’Erik Spoelstra va vouloir envoyer un message en sortant une victoire solide pour rassurer tout son monde, et en particulier leurs fans. Un match XXL de Jimmy Buckets, un petit hug avec Udonis Haslem et on repart ? On connait un mec grisonnant avec des airs de parrain (vous savez de qui on parle) qui ne dirait pas non à un tel scénario.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT