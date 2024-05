Darius Morris, ancien joueur des Lakers et des Nets, est décédé à 33 ans

Triste nouvelle. Meneur de jeu sélectionné à la 41e place de la Draft 2011 par les Lakers, Darius Morris est décédé ce jeudi. Son corps a été retrouvé à Los Angeles, d’où il est originaire.

La cause de la mort n’a pas été communiquée par les autorités ni la famille. Darius Morris, sélectionné par les Lakers à la Draft 2011, a joué 132 matchs en NBA dont 17 en tant que titulaire. Originaire de la cité des Anges, il a passé deux saisons chez les Purple and Gold avant de voyager entre Memphis, Brooklyn et Philadelphie. Il est ensuite parti en Chine avant une ultime expérience en France, du côté de Gravelines.

We are heartbroken by the passing of Darius Morris 💜 pic.twitter.com/jkTs2VrKb6

— Los Angeles Lakers (@Lakers) May 4, 2024



Son corps a été retrouvé ce jeudi, à Los Angeles. Les Lakers ont exprimé leur tristesse via un message sur les réseaux sociaux.

Source : ESPN