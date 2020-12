La NBA met en garde les équipes sur le protocoles sanitaire : Adam Silver a été clair et la ligue appliquera la tolérance zéro

Alors que la reprise approche à grand pas, la NBA cherche à se bétonner contre son plus grand ennemi : le Markieff Morris COVID. La bulle n’étant pas en place pour cette reprise, c’est ainsi à chaque franchise de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter tout risque de contamination et, par extension, de perturbation du championnat. Adam Silver a prévenu, il n’acceptera aucun relâchement.

Dans seize jours exactement, le premier coup de sifflet de la saison retentira pour notre plus grand bonheur. LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, James Harden, Giannis Antetokounmpo, tout le gratin sera au rendez-vous de ce coup d’envoi. Malheureusement, un invité non-désiré sera encore et toujours présent et il s’agit d’un virus qui nous les brise depuis bientôt un an. La ligue fait son maximum pour que le championnat puisse se dérouler sans encombre mais sans le contrôle de la bulle, qui sait s’il sera possible de limiter les risques de contamination. Pour remédier à cela, le commissioner Adam Silver a opté pour une liste de règles regroupée dans un mémo de 158 pages envoyé à toutes les équipes. Puisque 158 pages, c’est un peu long à lire le dimanche matin, le pape du scoop Adrian Wojnarowski d’ESPN a très gentiment accepté de faire le point pour nous.

« La NBA a averti les équipes que toute violation des protocoles qui conduirait à une propagation du coronavirus sur les équipes adverses ou qui entraînerait un bouleversement du calendrier pourrait être sanctionné par des amendes, des suspensions, des pertes de choix de draft ou des matchs perdus par forfait. »

Le premier constat qu’on peut faire c’est que la ligue ne rigole pas du tout, surtout que les Etats-Unis sont touchés de plein fouet par une nouvelle vague après les rassemblements de Thanksgiving. On peut toujours plaisanter à dire que Sam Presti peut faire la fête chaque jour de l’année puisqu’il a 365 tours de draft mais Woj indique clairement que la NBA se fera un plaisir de copier sa « sœur » la NFL qui a déjà sanctionné lourdement plusieurs équipes. Les Saints ont notamment payé 500 000$ et perdu un tour de draft pour avoir célébré une victoire alors que les Patriots ont eux dû payer 350 000$ pour des cas contacts. Des sommes qui paraissent anodines pour des monstres financiers comme ces franchises mais en période de crise financière, c’est tout de suite moins tentant.

On parlait de règles à appliquer, quelles sont-elles au juste ? Petit exemple : si une équipe en déplacement veut sortir de son hôtel pour aller diner, elle ne peut le faire que si le repas se fait en extérieur, dans une salle privatisée ou dans des restaurants approuvés officiellement par la ligue pour leurs respects des critères sanitaires. Il s’agit là d’un compromis entre la ligue et les joueurs, ces derniers craignant de devoir être enfermés dans leurs chambres à chaque road trip. Lorsqu’ils sont à domicile, les joueurs n’ont pas le droit de fréquenter bars, salles de spectacles, casinos, clubs, spa, piscines ou tout rassemblements sociaux qui pourraient excéder quinze personnes. On en connaît certains qui vont devoir annuler la carte premium à certains types de clubs. Quelles sanctions ? Disciplinaires, qu’il s’agisse de la part du club ou de la ligue, des amendes et des suspensions. Bien entendu, la NBA se fera un plaisir d’envoyer des inspecteurs pour des visites surprises afin de vérifier que chaque équipe se conforme aux règles du protocole sanitaire et la récidive entraînera des peines « renforcées » dixit l’ami Woj. Enfin, et c’est aussi un des gros thèmes du moment, chaque joueur et coach devra être vacciné dès la mise à disposition par les laboratoires de recherche.

La NBA a envoyé son mémo et tonton Adam a été clair : aucun laisser-aller ne sera toléré face à la menace Coronavirus. Dans sa propre ville, à l’extérieur, tout sera limité, contrôlé et aucun relâchement ne sera possible sous peine de sanctions. A se demander si les joueurs peuvent encore aller au toilette sans devoir prévenir la ligue. Ah, le commissioner vient de nous répondre que non…

Source texte : ESPN