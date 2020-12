D’habitude, en décembre, ça joue au basket : retour sur la NBA à N-1, quand James Harden plantait 60 points en une demi-heure

On a décidé ça un soir au… réveil, chaque dimanche matin et ce jusqu’à nouvel ordre TrashTalk vous proposera de vous replonger dans la NBA à N-1, histoire d’oublier que, logiquement, nos soirées actuelles devraient se dérouler devant du basket et pas au pieu. Et si le début de la saison 2020-21 se rapproche à grand pas, il y a un an tout pile nos nuits NBA étaient bien remplies grâce à James Harden, Devin Booker ou même… Sekou Doumbouya. Bref, d’habitude en décembre… ça joue au basket.

30 novembre : les Spurs lâchent l’un de leur matchs références de la saison face aux Clippers. Spoiler : enlevez les « s », il n’y en aura pas d’autre.

30 novembre : 8 points, 15 rebonds et… 10 contres pour Hassan Whiteside. Ah celui-là, s’il mettait les doigts dans la prise un peu plus souvent.

30 novembre : le Heat est déjà intraitable à la maison. 8-0, 18 points d’écart de moyenne, comme s’ils avaient une idée derrière la tête.

1er décembre : le nouveau délire de James Harden ? Scorer 60 points en 31 minutes, en trottinant.

2 décembre : Sekou Doumbouya inscrit ses premiers points en NBA. Un paquet d’autres suivront en janvier, et Tristan Thompson notamment s’en souvient comme si c’était hier

2 décembre : ah tiens, une soirée interdite aux moins de 18.

4 décembre : Evan Fournier en giga-forme, encore dix matchs comme ça et ça pue le All-Star Game. Allez, on y croit.

4 décembre : parler deux fois des Spurs dans ce genre de papier, pas sûr que ce soit très raccord avec la saison 2019-20 des Texans mais Lonnie Walker is a baaaaaad man.

5 décembre : méritons-nous un monde dans lequel Dwight Howard plante des tirs à 3-points dans le corner ? La question est posée.

6 décembre : CHAMPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGNE !

Voilà pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre… 2019, lors de laquelle on aura donc vu Sekou Doumbouya marquer ses premiers points en NBA, James Harden en scorer 60 en une demi-heure et Dwight Howard sanctionner du parking. C’était il y a un an, il y avait du basket, c’était une autre époque.