NBA Preview 2020-21 : les Chicago Bulls ! Apéro TrashTalk

22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu'au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au programme aujourd'hui, direction Chicago pour la preview des Bulls.

On rentre dans une nouvelle ère dans la Windy City. Arturas Karnisovas gère désormais les affaires avec Marc Eversley dans le rôle de bras droit, tandis que Billy Donovan a pris place sur le banc pour succéder à Jim Boylen, qui ne manquera sans doute à personne, et surtout pas à Zach LaVine et Daniel Gafford. Avec tous ces changements, les Bulls vont tenter de repartir de l’avant après plusieurs saisons de galères. Sur le papier, il y a des bons joueurs de basket et du talent à développer, ce sera à Donovan de trouver la bonne formule pour faire fonctionner tout ça, en espérant que l’infirmerie soit moins remplie cette année. Concrètement, qu’est-ce que ça peut donner ? On se dit qu’il y a moyen pour Chicago de se battre pour une place en Playoffs en passant par la case play-in tournament. Aux Bulls de montrer qu’ils ont les cornes pour faire mal.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d'or, le pronostic, l'instant tactico-technique, etc, etc…