Sept franchises NBA accueilleront du public en début de saison : pour une fois, les petits marchés sont à l’honneur

Si la saison dernière a pu se terminer dans de bonnes conditions grâce à la bulle d’Orlando, la campagne 2020-21 se déroulera dans les différents marchés, avec des matchs à huis clos. Enfin, pas tous, car certaines franchises joueront devant des fans, en nombre très limité bien évidemment.

On le voit en pré-saison, les matchs dans des salles vides, ça fait bizarre mais il va falloir s’y habituer dans les prochains temps, en attendant le retour des fans quand la situation sanitaire le permettra. Sur les 30 équipes qui composent la NBA, sept accueilleront tout de même quelques supporters en début de saison. Pas sûr que ça change grand-chose niveau ambiance puisqu’ils seront bien évidemment peu nombreux afin de respecter les règles de distanciation sociale à l’intérieur des salles, mais au moins ça ne sera pas le désert total. De quelles équipes parle-t-on ? Cleveland, Houston, Memphis, New Orleans, Orlando, Toronto et Utah si l’on en croit Marc Stein du New York Times, qui rappelle également que les Raptors joueront leurs matchs « à domicile » du côté de Tampa en Floride. Bien entendu, si le COVID touche l’ensemble des États-Unis, la situation sanitaire varie selon les villes et les États, et les franchises NBA travaillent constamment avec les autorités locales pour voir quels plans peuvent être mis en place par rapport à la présence des fans en tribunes. On commence donc avec sept franchises, mais ce chiffre devrait bouger au fur et à mesure que la saison avance. On espère évidemment une amélioration de la situation sanitaire afin de pouvoir assister au retour progressif du public dans les différentes salles, car on veut tous retrouver notre NBA chérie avec l’ambiance qui va avec habituellement.

The NBA season will begin next week with seven of its 30 NBA teams allowing reduced crowds inside: Cleveland, Houston, Memphis, New Orleans, Orlando, Toronto and Utah … with the Raptors, of course, temporarily located in Tampa rather home — Marc Stein (@TheSteinLine) December 18, 2020

L’objectif pour la NBA, c’est forcément de pouvoir remplir à nouveau les salles dès que possible car les fans pèsent lourd au niveau des revenus. La Ligue voit la saison 2021-22 comme celle d’un retour à la normale, avec un calendrier classique et possiblement des supporters dans les tribunes. Mais pour certains, ce retour pourrait déjà s’effectuer vers la fin de la saison à venir grâce au vaccin anti-COVID. C’est ce que pense par exemple le boss des Mavericks Mark Cuban, qui s’attend à voir « deux mois incroyables » pour finir la saison 2021, avec des fans au taquet dans les salles et dans les bars dès mars ou avril. Pourvu qu’il dise vrai. Mais difficile de s’exprimer sur la situation sanitaire au printemps alors que l’hiver ne fait que commencer.

La bulle était une expérience à part, la saison 2020-21 sera également très différente des autres, mais les fans reviendront un jour pour remplir les arènes bien comme il faut. En attendant, patience et prudence sont les maîtres-mots.

Source texte : New York Times