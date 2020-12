NBA Preview 2020-21 : les Houston Rockets ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Pour bien attaquer le week-end, on se dirige vers Houston pour une preview pas comme les autres.

Bah oui, faire une preview alors que la superstar de l’équipe veut bouger, ce n’est pas forcément un cadeau. Merci James Harden. Mais dans les 30 previews en 22 jours, tout le monde y passe, peu importe ce qui… se passe. Et à Houston, il s’est donc passé beaucoup de choses durant l’intersaison. Le coach Mike D’Antoni est parti, le manager général Daryl Morey a également quitté les lieux, Russell Westbrook a lui été transféré, et le Barbu est désormais accompagné par John Wall et DeMarcus Cousins. Alors, qu’est-ce que ça peut donner c’t’affaire ? Est-ce que les Rockets sont destinés à vivre une saison chaotique ? Est-ce qu’au contraire ils vont dépasser les attentes ? Mais au fait, quelles sont les attentes pour cette équipe ? On va tenter de répondre à tout ça.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d'or, le pronostic, l'instant tactico-technique, etc, etc…