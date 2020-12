NBA Preview 2020-21 : les Washington Wizards ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Après les Warriors, les Cavs, les Pistons, les Hawks, les Knicks et les Wolves, place aux Wizards et à leur tout nouveau meneur de jeu venu du Texas.

On ne sait pas vraiment dans quelle mesure mais une chose est sûre : cette saison 2020-21 à Washington sera « différente » de la précédente. Bradley Beal est toujours là et flirte avec son prime, Russell Westbrook est venu remplacer la légende de D.C. John Wall, Davis Bertans a pris son chèque et enfilera à nouveau les perles en ville, Rui Hachimura, Troy Brown Jr. et Thomas Bryant poursuivront leur développement de joueur NBA et Deni Advija entamera le sien. Suffisamment d’éléments en trois ligne seulement pour nous donner envie de jeter un coup d’œil à ces Wizards new-look après, évidemment, s’y être penché une petite heure dans l’Apéro préféré de ton alcoolique préféré. Alors on s’installe, on se munit de la petite baguette de sorcier qui va bien, parce qu’on est bilingue oh, et on se penche de suite sur la franchise de la capitale, à ne pas confondre avec celle du Capitole, même si on n’a jamais dit que Big Flo et Oli n’étaient pas francs. Bref.

