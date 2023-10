James Harden “prévoit de jouer” avec les Sixers

En conflit ouvert avec le front office des Sixers et n’ayant toujours pas participé au moindre match de présaison, James Harden continue d’imaginer son avenir ailleurs qu’à Philadelphie. Néanmoins, le Barbu assure qu’il “prévoit de jouer” avec Philly au cours des échéances à venir.

Quand et comment va se terminer le dossier James Harden ? Difficile à dire à l’heure de ces lignes, les Clippers et les Sixers n’étant toujours pas sur la même longueur d’onde pour monter un transfert. Mais pendant ce temps-là, le Barbu s’entraîne avec son équipe de Philadelphie, sans faire de vagues.

S’il a confirmé hier que sa relation avec le front office des Sixers est “irréparable”, Harden se prépare pour la campagne 2023-24. Contrairement aux épisodes de Houston et Brooklyn par le passé, où il n’a pas hésité à plomber l’ambiance pour obtenir son bon de sortie, l’arrière All-Star se fait plutôt discret alors qu’il attend toujours son transfert. Il prévoit notamment de jouer un match de présaison (potentiellement contre Atlanta vendredi prochain) avant d’entamer la saison régulière dans une dizaine de jours.

“Je suis là aujourd’hui, je travaille d’arrache-pied et je fais ce qui est nécessaire en tant que professionnel, comme c’est le cas depuis 15 ans. Je contrôle ce que je peux contrôler. Je prends un jour à la fois et je me concentre dessus. Mon plan est de jouer au basket, bien sûr.”

James Harden a même loué le coaching de Nick Nurse, successeur de Doc Rivers avec qui le Barbu possédait quelques différends l’an passé.

“Il y a plus de spacing, plus d’opportunités pour tout le monde, c’est moins prévisible. Il peut s’adapter en cours de route, et si les choses ne fonctionnent pas au bout de cinq, six ou sept possessions, ou d’un quart-temps, il peut réaliser les bons ajustements. Ce qui est très difficile à faire. Mais il est vraiment très bon pour ça.”

Cette approche plutôt positive d’Harden s’explique par plusieurs paramètres. Si l’arrière avait décidé de ne pas se pointer au camp d’entraînement et de tout simplement faire grève, il n’aurait pas pu toucher la partie de son salaire qu’il touche actuellement (pour rappel, son salaire est de 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-24). De plus, comme l’indique Brian Windhorst d’ESPN, le CBA actuel donne la possibilité aux Sixers de bloquer le statut d’agent libre de James Harden en 2024 en cas d’absence prolongée (30 jours exactement) suite à l’ouverture du training camp.

Tout cela a forcément poussé Harden à se pointer au camp des Sixers. Mais selon The Athletic, le Barbu pense aussi que c’est le meilleur moyen pour lui d’obtenir ce transfert aux Clippers qu’il recherche tant. Le fait de se montrer professionnel, d’être en forme, et de continuer de jouer à un niveau All-Star peut potentiellement fluidifier les négociations entre Los Angeles et Philadelphie, contrairement à un scénario où Harden fait la tronche et bafouille son basket. D’ailleurs, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Sixers pourraient carrément décider de laisser Ramesse sur la touche s’il ne se donne pas à fond sur le parquet, ce qui ne facilitera probablement pas un transfert.

“La motivation de James Harden à s’engager avec l’équipe, à contribuer à un haut niveau, est construite sur l’espoir qu’un transfert avec les Clippers se rapproche.” – Woj

Au final, personne ne peut dire avec certitude comment ce dossier va évoluer. D’après les dernières rumeurs, les Sixers veulent toujours récupérer un joueur All-Star en échange d’Harden, mais pourraient utiliser la contrepartie potentielle des Clippers (plusieurs choix de premier tour, potentiellement Terance Mann) pour obtenir un joueur de tel calibre avec une autre équipe…

___________

Sources texte : The Athletic, ESPN