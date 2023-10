Pour la première fois depuis son arrivée au camp d’entraînement des Sixers, James Harden s’est exprimé publiquement aujourd’hui sur sa demande de transfert et son avenir à Philadelphie. Sans surprise, sa position n’a pas bougé.

On préfère vous prévenir, vous n’apprendrez pas grand-chose de nouveau dans les lignes qui suivent. Par contre, on attendait avec impatience les premiers propos de James Harden depuis ceux balancés cet été, et ça y est le Barbu s’est enfin exprimé derrière les micros (via les insiders Kyle Neubeck et Keith Pompey).

“Quand j’ai été transféré ici, mon plan c’était de finir ma carrière en tant que Sixer. Je voulais être ici et prendre ma retraite en tant que Sixer. Mais le front office n’avait visiblement pas le même plan. […] La relation avec le front office est irréparable. C’est comme un mariage, quand vous perdez confiance en quelqu’un, vous comprenez ? C’est assez simple.”

Ces déclarations du Barbu ne surprendront personne, lui qui avait traité le manager des Sixers Daryl Morey de “menteur” durant l’été. Sans refaire tout l’historique du dossier, on rappelle qu’Harden a demandé son transfert de Philadelphie il y a quelques mois, vexé de ne pas avoir reçu la prolongation de contrat qu’il recherchait.

À l’heure de ces lignes, James Harden reste un joueur de Philadelphie et semble se faire discret au camp d’entraînement. Néanmoins, il veut toujours rejoindre les Clippers, tandis que les Sixers veulent obtenir une contrepartie à la hauteur du talent d’Harden. Les négociations entre Los Angeles et Philly pourraient reprendre bientôt si l’on en croit les dernières rumeurs…

