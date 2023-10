Parmi les jeunes Français qui brillent depuis le début de la présaison NBA, il n’y a pas que Victor Wembanyama ou Bilal Coulibaly, il y a aussi Killian Hayes. Le meneur des Pistons reste sur deux perfs solides, de quoi taper dans l’œil de son nouveau coach Monty Williams.

En août dernier, on se demandait si Killian Hayes n’allait pas être le prochain joueur à être transféré par les Pistons. Avec une concurrence accrue sur le backcourt (Cade Cunningham, Jaden Ivey, Monte Morris, Alec Burks…), un contrat rookie qui n’a pas été prolongé, et les difficultés qu’il a connues depuis son arrivée en NBA en tant que septième choix de la Draft 2020, l’avenir s’écrivait en pointillé pour Kiki à Detroit.

Mais aujourd’hui, au 13 octobre 2023, Killian Hayes retrouve enfin la lumière.

Killian Hayes this preseason:

29 points

12/21 shots

10 assists

2 turnovers

6 steals

Hayes looks quicker off the bounce and more aggressive getting to the rim, which was his biggest weakness.

I understand it's just preseason but please just let me savor this wonderful moment. pic.twitter.com/Y76DNXoofP

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) October 13, 2023

Si ce n’est que de la présaison, le meneur français de 22 ans est convaincant avec les Pistons : 13 points, 7 rebonds et 5 interceptions en 21 minutes face aux Suns d’abord (en sortie de banc), puis 16 points et 3 passes contre le Thunder en 26 minutes dans le costume de titulaire (Cade Cunningham était absent) la nuit dernière. Tout ça à 12/21 au tir au total, très propre ! Des performances qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Monty Williams.

“Il est dans une position compliquée. Il a bossé avec la second unit à l’entraînement pendant une semaine et demie, deux semaines. Et là, il a joué avec les titulaires. Mais je pense que c’est l’ajustement qu’il peut faire. Il joue dur, j’aime sa capacité à défendre, j’aime comment il se bat face aux écrans. On parle de seulement deux matchs, donc il apprend toujours notre attaque et notre système, mais j’aime ce qu’il propose. Il est capable d’attaquer le panier, et il shoote mieux que ce que je pensais.” – Monty Williams (via The Athletic)

On connaît les principales qualités de Killian Hayes, à savoir la défense et le playmaking. On connaît aussi ses limites, c’est-à-dire le scoring et le shoot extérieur. Mais en ce début de présaison, Kiki montre qu’il est capable de peser offensivement, se montrant bien plus agressif que par le passé. Un bon signe, un signe de confiance surtout.

Everything Detroit did this summer suggested that Killian Hayes’ time with the organization was nearing a conclusion.

But his consistency has probably earned him a spot in Monty Williams' rotation.@JLEdwardsIII on his progress and the Pistons' plans ⤵️https://t.co/G8U9hhl9qU

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) October 13, 2023

Alors évidemment, tout cela demande confirmation, car ce n’est pas avec deux matchs de présaison que Kiki va se refaire une vraie place chez les Pistons pour la saison à venir. Mais difficile de demander mieux de la part du Frenchie quand on sait qu’il part quand même de loin. Et cela laisse présager de belles choses pour les échéances à venir.

