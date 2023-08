Killian Hayes, bientôt transféré par les Pistons ?

Alors que l’avenir de l’Équipe de France s’est soudain assombri suite à l’échec monumental des Bleus au Mondial 2023, un autre de nos compatriotes se demande de quoi son futur sera fait en NBA. On parle de Killian Hayes, qui semble faire de moins en moins partie du projet Pistons.

Insider chez les Pistons pour The Athletic, James L. Edwards III vient de dresser un tour d’horizon de l’effectif de Detroit en vue de la saison 2023-24, et en a profité pour faire un focus sur le cas Killian Hayes.

Il est vrai que le dossier du Frenchie est l’un des plus intrigants du côté de Motown. Les Pistons ont quand même investi un septième choix de Draft sur Kiki en 2020, mais depuis il n’a pas réussi à faire son trou : trois saisons jouées à Detroit, des stats de 8,4 points, 5,3 passes et 1,4 interception à seulement 37,6% au tir (dont un faiblard 27,4% à 3-points). Bref, une production trop faible malgré la contribution défensive de Killian, ses qualités de playmaker et les quelques flashs qu’il a montrés au scoring en toute fin de saison dernière.

De quoi fragiliser sa position, surtout avec les arrivées successives de Cade Cunningham (1er choix de la Draft 2021) et Jaden Ivey (5e choix de la Draft 2022) sur le backcourt des Pistons, sans oublier la présence des vétérans Monte Morris (récupéré cet été) et Alec Burks ainsi que du rookie Marcus Sasser. Ouais ouais, ça en fait du monde sur les lignes arrières.

Given some of the Pistons' backcourt additions this offseason, it’s growing increasingly harder to see a role for 2020 No. 7 overall pick Killian Hayes.@JLEdwardsIII on where Hayes fits into the picture, Isaiah Stewart’s contract and more.https://t.co/6qPV8DGAu4

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) August 29, 2023

Aujourd’hui, Cunningham et Ivey sont au cœur du projet reconstruction de la franchise de Detroit, tandis que Killian Hayes semble plutôt se diriger vers la sortie.

Selon l’insider de The Athletic, les Pistons n’ont en effet pas l’intention d’offrir une prolongation de contrat à Hayes avant la date limite du 17 octobre, et envisageraient ainsi un transfert sachant que le Français est sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat (à 7,4 millions de dollars) avant de devenir agent libre restrictif en 2024. On se rappelle que Killian était déjà dans des rumeurs de trade avec les Mavericks il y a quelques semaines, rumeurs qui pourraient s’accélérer durant la saison à venir même s’il faut avouer que la cote du Frenchie n’est pas très élevée à l’heure de ces lignes.

Tout ça pour dire que l’avenir de Killian Hayes en NBA est probablement plus incertain que jamais. Ses débuts compliqués dans la Grande Ligue, marqués par des blessures et des difficultés d’adaptation, n’ont jamais vraiment été surmontés pour le moment, et l’étau se resserre de plus en plus autour du meneur français de 22 ans. Peut-il encore faire partie du projet Pistons ? Une nouvelle opportunité loin de Detroit peut-elle lui permettre de trouver un bon spot ? Partira-t-il de Motown en tant qu’agent libre en 2024 ?

Les prochains mois répondront à toutes ces questions. Mais une chose est certaine : la saison qui arrive sera importante dans la carrière de Killian Hayes. Non seulement pour son futur en NBA, mais peut-être aussi pour gagner une place en Équipe de France. Avec le fiasco des Bleus au Mondial 2023 et les grosses limites montrées sur le poste de meneur, il y a une opportunité à prendre pour Kiki en vue des JO de Paris 2024. Mais pour cela, il faut jouer, et si possible performer.

Source texte : The Athletic