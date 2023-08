Connaissant l’esprit de compétition du bonhomme, c’est un titre qu’Evan Fournier mettra dans sa chaussette. Mais c’est un titre quand même : l’arrière français est le nouveau meilleur marqueur de l’Équipe de France en Coupe du Monde.

Malgré l’énorme fiasco des Bleus sur ce Mondial 2023, Evan Fournier a fait ce qu’il fait toujours quand il enfile le maillot tricolore : porter l’équipe au scoring. 21 points contre le Canada, 27 face à la Lettonie, et 17 contre le Liban aujourd’hui. Une moyenne de 21,7 points sur l’ensemble du premier tour de la Coupe du Monde, à 48% au tir dont 37% à 3-points et 73% aux lancers-francs.

Des performances individuelles solides qui permettent aujourd’hui à Vavane d’être tout en haut du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de l’Équipe de France en Coupe du Monde. Avec 285 points au total en trois participations au Mondial (2014, 2019, 2023), Fournier vient de dépasser son copain Nicolas Batum aujourd’hui, qui en est actuellement à 282 points en Coupe du Monde. Reste à voir si Evan gardera son titre vu qu’il reste encore deux matchs aux Bleus dans la compétition actuelle.

Ce titre, même s’il est amer au vu du contexte, est une belle validation pour l’implication d’Evan Fournier chez les Bleus et ce rôle de leader offensif qu’il a pris depuis quelques années dans les différentes compétitions internationales : 16 points de moyenne à l’EuroBasket 2017, quasiment 20 points par match au Mondial 2019 (médaille de bronze), 19 aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 (médaille d’argent), et 15 au dernier Euro (médaille d’argent).

Toujours solide le Vavane, et ce malgré un rôle en NBA qui a bien décliné ces dernières saisons.

