Coupé par les Mavericks, JaVale McGee serait pisté par les Kings !

Champion olympique, triple champion NBA et valeur sûre dans la peinture s’il faut récupérer des lobs en sortie de banc (ça saute moins haut qu’il y a trois ou quatre ans, mais ça saute encore), intérieur de 35 printemps recherche pied-à-terre qui l’appréciera pour ce qu’il est.

Que JaVale McGee ne soit pas conservé par les Mavericks est une petite surprise. Pas immense, ses stats NBA 2022-23 n’affichant que 4.4 points et 2.5 rebonds de moyenne, mais une surprise quand même. L’intérieur en lui-même est encore capable de performer au sein d’une rotation qui joue le haut de tableau. Il a le palmarès fourni pour plaire aux ambitieux : trois titres NBA (2017, 2018 & 2020), une médaille d’or olympique (2021) et la possibilité de signer un tout poti contrat – après avoir touché moins de 6 millions de dollars à Dallas. Il reste également l’une des meilleures inspirations de l’histoire récente – comme un peu plus ancienne – des Lakers. Là-bas, JaVale McGee y a posé la meilleure saison statistique de sa carrière : 12 points et 7.5 rebonds de moyenne sur l’exercice 2018-19. Dans la foulée, Anthony Davis débarque et… JaVale McGee reste dans le cinq. 68 matchs de régulière, 68 titularisations. Les deux joueurs forment, à ce moment, le duo intérieur le plus complémentaire de NBA. 2020 n’était franchement pas la meilleure année pour tout le monde (Bulle d’Orlando, crise sanitaire, toussa toussa…), mais c’est surtout celle du troisième titre NBA de JaVale McGee. La disparition définitive d’éventuelles railleries le concernant.

Et maintenant, en 2023, à 35 ans, quels sont ses plans pour la suite ?

D’après Chris Haynes de TNT et Bleacher Report, les Kings seraient intéressés par l’expérience et le background du natif de Flint (Michigan). Ça colle : Sacramento reste sur une sortie au premier tour des Playoffs et cherche à se rapprocher du titre. Qui de mieux que JaVale McGee pour superviser de l’intérieur, l’ambition qu’il a réussi à concrétiser à trois reprises ? Et si l’on se fie aux vidéos d’entraînements estivaux – ce qu’il ne faut jamais faire – le jump est encore là. Ouai. Pas sûr que les Kings soient les seuls sur le coup.

JaVale McGee showing off ALL of his skills at this open run 🤯

(via chrisjohnsonhoops/IG)pic.twitter.com/QgiwLufGJd

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 26, 2023