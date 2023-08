Dernière journée de la première phase de groupe de cette Coupe du Monde… et forcément pas mal de conséquences à venir pour les uns et les autres. On fait un gros point ?

Le programme du jour

10h : Soudan du Sud – Serbie

Soudan du Sud – Serbie 10h : Géorgie – Venezuela

Géorgie – Venezuela 10h40 : États-Unis – Jordanie

États-Unis – Jordanie 11h45 : Côte d’Ivoire – Brésil

Côte d’Ivoire – Brésil 13h30 : Slovénie – Cap-Vert

Slovénie – Cap-Vert 14h : Chine – Porto-Rico

Chine – Porto-Rico 14h40 : Grèce – Nouvelle-Zélande

Grèce – Nouvelle-Zélande 15h30 : Iran – Espagne

Groupe B

La Serbie se qualifiera pour le deuxième tour si :



– elle bat le Soudan du Sud

– elle perd contre le Soudan du Sud et la Chine bat Porto Rico

– elle perd contre le Soudan du Sud de 28 points ou moins et Porto Rico bat la Chine

Porto Rico se qualifiera pour le deuxième tour si :



– ils battent la Chine et la Serbie bat le Soudan du Sud

– ils battent la Chine et le Soudan du Sud bat la Serbie de 30 points ou plus

Le Soudan du Sud se qualifiera pour le deuxième tour si :



– il bat la Serbie

– il perd contre la Serbie et la Chine bat Porto Rico de 34 points ou moins



La Chine se qualifiera pour le deuxième tour si :



– elle bat Porto Rico de 36 points ou plus et la Serbie bat le Soudan du Sud

Groupe C

Les USA sont déjà qualifiés pour le deuxième tour et ils sont assurés de finir à la première place du groupe.



La Jordanie est déjà éliminée de la lutte pour le titre et elle terminera à la quatrième place du groupe.

Le vainqueur de la confrontation Grèce vs Nouvelle-Zélande finira à la deuxième place du groupe et se qualifiera pour le second tour, tandis que le perdant finira à la troisième place du groupe et sera éliminé de la lutte pour le titre.

Groupe F

La Slovénie sera éliminée de la lutte pour le titre si :



– elle perd contre le Cap Vert de 24 points ou plus et la Géorgie bat le Vénézuela

Tous les autres scénarios qualifient la Slovénie pour le 2e tour.

Le Cap-Vert se qualifiera pour le deuxième tour si :



– il bat la Slovénie SLO et le Vénézuela bat la Géorgie

– il bat la Slovénie de 24 points ou plus et la Géorgie bat le Vénézuela



La Géorgie se qualifiera pour le deuxième tour si :



– elle bat le Vénézuela

– elle perd contre le Vénézuela de 15 points ou moins et la Slovénie bat le Cap Vert



Le Venezuela se qualifiera pour le deuxième tour si :

– il bat la Géorgie de 16 points ou plus et la Slovénie bat le Cap Vert



Tous les autres scénarios éliminent le Venezuela de la lutte pour le titre.

Groupe G

L’Espagne est déjà qualifiée pour le deuxième tour et elle est assurée de finir à la première place du groupe.



L’Iran est déjà éliminée de la course pour le titre et elle finira à la quatrième place du groupe.

Le vainqueur de la confrontation Brésil vs Côte d’Ivoire finira à la deuxième place du groupe et se qualifiera pour le second tour, tandis que le perdant finira à la troisième place du groupe et sera éliminé de la lutte pour le titre.

Source texte : FIBA