Au moment d’évoquer les douze combattants de Vincent Collet, impossible de passer outre le géant Rudy Gobert, devenu avec le temps l’un des cadres de cette équipe, pendant qu’il devenait tranquillement l’un des meilleurs pivots de la planète. Profil !

Nom : Gobert

Prénom : Rudy

Age : 31 ans

Taille : 2m16

Poids : 117 kilos

Poste : pivot

Surnom : Gobzilla, La Gobe, The Stifle Tower, le Steph Curry de St Quentin

Sur le CV : Cholet, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves

Palmarès en EDF : médaillé de bronze aux Coupes du Monde 2014 et 2019, médaille de bronze à l’Euro 2015, médaille d’argent à l’Euro 2022, médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2021.Et on rajoute 3 trophées de meilleur défenseur de NBA et 3 All-Star Games parce que ça claque.

Rudy Gobert-Bourgarel. Un géant (2m16) que la France a longtemps attendu, et en attendant un autre genre de phénomène prénommé Victor, c’est bel et bien notre Rudy national qui gardera une nouvelle fois la maison lors de cette Coupe du Monde 2023. Fils de Corinne Gobert et de Rudy Bourgarel, ancien basketteur international, Rudy a fait ses débuts du côté de Cholet avant de partir du côté du Jazz après la Draft 2013. Tout d’abord drafté par les Nuggets mais échangé avec Erik Green, oh le pif, Rudy galère à ses débuts mais au gré de sa prise de poids et de quelques passages avec le Bakersfield Jam en D-League, voilà que très vite… quelque chose se passe. Ce quelque chose ? La naissance d’un monstre défensif, d’une boîte à contres comme on n’en voit rarement.

Révélé à la France lors de la Coupe du Monde 2014 avec notamment une sacrée mixtape face à l’Espagne, Rudy y gagne alors sa place de titu, qu’il ne perdra plus jusqu’à aujourd’hui. “Lui tu lui parles pas de Joel Embiid”, et jusqu’à preuve du contraire le boss de la raquette bleue nous vient toujours de St Quentin. Devenu un pivot surpuissant et l’un des meilleurs défenseurs de… l’histoire de la NBA, si si, La Gobe a presque réussi à faire oublier ses lacunes en attaque et sa gestion de l’arrivée du COVID tellement il domine en défense, tellement sa carrière est belle, et l’on pourrait d’ailleurs avoir des surprises en Asie puisqu’il parait que Rudy est en train de devenir un sniper d’élite ou quelque chose comme ça.

Rudy Gobert qui ne sera jamais Hakeem Olajuwon au poste, ça merci on a compris, mais qui reste tellement plus que le faire-valoir que certains voient en lui… bien que la frustration nous gagne parfois et qu’il a pu avoir une bonne tête de coupable à certaines occasions. Ce qu’on doit retenir de Roudi ? C’est qu’il possède en 2023 infiniment plus de grands moments en carrière que de casseroles, et qu’il reste l’un des meilleurs pivots que la France du basket n’ai jamais connu.

Titulaire indiscutable et vraie valeur sûre autant en NBA qu’en sélection, Rudy EST ce genre de joueur capable de nous faire gagner une grande compétition. Avant l’arrivée de Victor Wembanyama et d’une nouvelle génération pleine de talent, 2023 ne serait-elle pas l’année parfaite pour frapper un grand coup, un coup de… 216 centimètres ?