Coupe du Monde 2023 : le profil complet d’Elie Okobo

À moins de dix jours du début de la Coupe du Monde, revue d’effectif obligatoire pour vous présenter les douze Bleus qui tenteront de monter sur le toit du monde à partir du 25 août prochain. Au programme du jour, le sixième homme de l’Équipe de France, Elie Okobo.

Nom : Okobo

Prénom : Elie

Age : 23 ans

Taille : 1,91m

Poids : 86 kg

Poste : Meneur/Arrière

Surnom : Okoboss

Sur le CV : JSA Bordeaux, Élan Béarnais, Phoenix Suns, G League, ASVEL, Monaco

Palmarès en EDF : médaillé d’argent à l’Euro 2022

Après une grosse saison avec l’AS Monaco sur les parquets du Championnat de France et de l’EuroLeague, Elie Okobo débarque en sélection comme l’un des hommes en forme du groupe France. Il faut dire que depuis deux ans, sa carrière est au beau fixe en France, où il semble avoir trouvé sa place après une aventure difficile en NBA.

Seul tricolore sélectionné (en 31eme position) à la draft 2018, Okobo est vu comme l’un des potentiels steals de sa cuvée, lui qui vient de réaliser la deuxième meilleure performance de l’histoire des Playoffs de LNB en signant un match à 44 points (!). Il est signé pour 4 saisons (dont 2 garanties) par les Suns, qui lui filent un gros temps de jeu et quelques responsabilités à la création offensive qu’Elie met à profit en apportant une production intéressante en sortie de banc (5,7 points et 2,4 passes en 18 minutes). Malheureusement, sa saison sophomore est perturbée par une blessure et par le Covid qui l’empêchent de disputer la bulle avec Phoenix. Il est finalement coupé en novembre 2020, c’est la fin du rêve américain pour le gamin de Bordeaux.

” Je me suis dit : ‘C’est impossible, autant revenir en France jouer en N3. Personne ne m’avait vu jouer depuis longtemps, j’ai fini par signer un contrat avec l’équipe de G League de Brooklyn pour une nouvelle bulle en février. […] J’avais des sensations bizarres. Les intérieurs couraient plus vite que moi ! Je savais qu’après ça je n’allais avoir aucune proposition. Donc ma priorité est devenue ma cheville, et je me suis fait opérer fin mars.” – Elie Okobo (via L’Équipe)

Après un passage en G League, le Français prend le temps de soigner sa cheville avant de retrouver un club à l’intersaison 2021. Bien remis de sa blessure, il saisit parfaitement la chance que lui donne l’ASVEL en retrouvant vite son meilleur niveau au sein du Championnat de France, mais aussi sur les parquets de l’EuroLeague dont il est le meilleur marqueur pendant plusieurs semaines. Dans un rôle d’arrière à la grande liberté offensive, il excelle au scoring… mais aussi à la création, ce qui pousse son entraîneur à le décaler à la mène.

Et c’est là l’une des plus grandes force d’Elie Okobo : sa polyvalence et son habilité à jouer sur les postes 1 et 2. Capable de scorer comme de se transformer en playmaker d’exception, il est une arme offensive géniale pour son club… mais aussi pour l’Équipe de France. En effet, il s’est enfin imposé en Bleu lors de la saison 2021-22, à l’issue de laquelle il dispute l’EuroBasket. Pour sa première grande compétition internationale, le guard a connu quelques difficultés et peiné à trouver de la régularité malgré quelques matchs intéressants.

On espère le voir plus performant cette année, lui qui a rejoint Monaco après avoir remporté le Championnat de France avec l’ASVEL en 2022. Sur le Rocher, Elie a réalisé une belle saison individuelle (12,4 points, 4,4 passes à 47,7% au tir dont 37% à 3 points) ponctuée d’un doublé Coupe – Championnat et d’un Final Four en EuroLeague. Okoboss ne s’arrête plus de gagner, et on espère que ça va continuer avec l’Équipe de France. Il va en tout cas avoir un rôle déterminant à jouer dans l’épopée des Bleus, qui auront besoin de sa combinaison de scoring et de playmaking en sortie de banc derrière Nando de Colo et Evan Fournier.