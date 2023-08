Coupe du Monde 2023 : le profil complet de Nando De Colo

A dix jours du début de la Coupe du Monde 2023, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter sur le toit du Monde le 10 septembre prochain. On se penche aujourd’hui sur le profil de… Nando de Colo, aussi fiable qu’indispensable dans le système tricolore de Vincent Collet.

Nom : De Colo

Prénom : Nando

Age : 36 ans

Taille : 1m96

Poids : 90kg

Poste : Meneur de jeu (et d’hommes)

Surnom : le moniteur (de colo, haha)

Sur le CV : Cholet, Valence, Spurs de San Antonio, Raptors de Toronto, CSKA Moscou, Fenerbahce, ASVEL

Palmarès en EDF : Champion d’Europe 2013, médaille d’argent à l’Euro 2011, médaille d’argent aux Jeux de Tokyo en 2021, médailles de bronze à l’Euro 2015 et Coupe du Monde 2019. En bref, quelques breloques.

Aussi fiable qu’un break familial quand il faut partir en vacances, Nando De Colo est LE cadre de l’Équipe de France par excellence. Arrivé sous la tunique bleue un soir de juillet 2008, le collier de barbe le plus emblématique du basket français est toujours là et bien là pour mener la France le plus haut possible dans cette compétition. Avec 189 sélections au compteur, l’expérience et la science du jeu de Nando ne sont plus à prouver. Meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague, Nando a écrit son nom dans le livre de la plus grande compétition du Vieux Continent. La saison dernière il a fait le choix de retourner au pays en signant à l’ASVEL où il continue de performer au plus haut niveau.

Biberonné à l’académie choletaise, Nando est rapidement un crack qui crève l’écran. Meilleur espoir de Pro A dès son arrivée dans le championnat de France, Nando traverse les Pyrénées et prend donc la direction de l’Espagne, félicitations pour le 20/20 en géo. C’est à Valence qu’il voit sa cote grimper encore un peu plus avant de tenter le rêve américain en se présentant à la Draft NBA 2009. Il atterrit chez les Spurs où l’histoire d’amour ne durera pas très longtemps. Plutôt adepte du jeu européen, il retourne finalement s’éclater sur les parquets d’EuroLeague où il a régalé toute l’Europe jusqu’à ce jour, sans oublier de passer de jeune garçon à père de famille.

En équipe de France aussi, Nando a tissé au fil de l’eau un palmarès long comme un bras de Victor Wembanyama. Véritable métronome, organisateur et scoreur, Nando est devenu la boussole de l’équipe de France. Aux côtés d’autres cadres comme Nicolas Batum, Evan Fournier ou Rudy Gobert, il endossera désormais le rôle de “papa” de l’équipe. Leader technique plus que vocal, De Colo continue a imprégner de son talent le groupe en ayant repris à merveille le flambeau laissé par Tony Parker à la mène.

Précis et appliqué, De Colo a réalisé une préparation discrète dans un rôle d’organisateur plutôt que de scoreur. Avec des minutes aménagées (environ 20) pendant les 5 victoires en préparation, Nando s’en sort néanmoins avec des statistiques intéressantes de 8,6 points et 4,8 passes. Au delà de ses statistiques sa présence rassure et permet à la France d’installer ses systèmes et son jeu avec une grande sérénité.

RUDY GOBERT 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #LTUFRA pic.twitter.com/sxLUMtBAEy

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 11, 2023

Un élément indispensable dans la construction du jeu et dans l’équilibre de l’Equipe de France dans cette Coupe du Monde 2023, et une avant-dernière compétition pour lui – logiquement – mais qui sera tout sauf une répétition avant les Jeux !