Le dossier James Harden continue de s’enflammer ! Deux jours après l’annonce de la fin des discussions entre les Sixers et les Clippers pour un éventuel transfert du Barbu, celui-ci a répondu de manière… plus que virulente, en s’attaquant directement à Daryl Morey.

James Harden est un expert lorsqu’il s’agit de forcer son départ : absence au camp d’entraînement, prise de poids… le Barbu est capable de tout pour faire respecter sa demande de transfert. Et il vient encore de le prouver un lâchant une sale déclaration à l’égard de son GM Daryl Morey à l’occasion de sa tournée en Chine.

“Daryl Morey est un menteur et je ne ferai plus jamais partie de la même organisation que lui. Je le répète : Daryl Morey est un menteur et je ne ferai plus jamais partie de la même organisation que lui.” https://twitter.com/shamscharania/status/1691039343186456576?s=21

Cette fois-ci, la cassure semble réelle. Et il l’a même dit deux fois. Déjà au début de l’été, on avait compris que quelque chose clochait entre Daryl Morey et James Harden lorsque ce dernier avait demandé son trade. Les rapports des différents insiders ont d’ailleurs confirmé que c’est suite au refus de son GM de lui filer un contrat long terme que le décuple All-Star a décidé de quitter Philly.

Le “mensonge” auquel Harden fait référence aurait-il un lien avec ce contrat longue durée qu’il espérait décrocher ? Probablement. Une chose est sûre , cette affaire a créé une réelle tension, si bien que le journaliste de The Athletic Shams Charania a rapporté au cours du mois de juillet que la relation entre les deux hommes était “fracturée“. Effectivement, on est sur une belle fracture…

Voilà qui ne va pas aider les Sixers dans leur tentative de convaincre James Harden de repartir pour une saison avec eux, comme ils espéraient le faire après avoir mis fin aux discussions de transfert. Le dix fois All-Star semble très remonté contre Philadelphie et son General Manager, et on voit mal comment les deux camps pourraient se réconcilier. Ils ont encore quelques semaines devant eux pour trouver un arrangement, mais l’histoire ne semble pas partie pour bien se finir…

Source : The Athletic