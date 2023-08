Coupe du Monde 2023 : le profil complet d’Evan Fournier

Nom : Fournier

Prénom : Evan

Age : 30 ans

Taille : 2,01m

Poids : 93 kg

Poste : Arrière

Surnom : Vavane, Evan Fourmizz, Don’t google

Sur le CV : Nanterre, Poitiers, Denver, Orlando, Boston et New York (en attendant la suite)

Palmarès en EDF : Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2021 et à l’Euro 2022, médaillé de bronze à la Coupe du monde 2019, la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2015

Dans la liste de Vincent Collet, peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir une expérience internationale aussi lourde que celle d’Evan Fournier. Vavane fait clairement partie des cadres de l’Équipe de France depuis de longues années, lui qui a connu sa première sélection en 2013. En 10 ans, il a disputé la plupart des grandes compétitions avec les Bleus, dont il a même été la capitaine lors du dernier Euro. Pour en arriver là, l’arrière a réalisé un solide parcours en club en France, puis de l’autre côté de l’Atlantique.

Fils de deux judokas qui se sont connus à l’INSEP, Evan suit les traces de ses parents mais dans un autre sport en intégrant le Centre Fédéral de basket à 15 ans. Il connaît ensuite un passage en Pro B, dont il est élu meilleur jeune en 2010, avant de faire ses débuts en Pro A du côté de Poitiers. Après une première année timide, il explose lors de la saison 2011-12, à l’issue de laquelle il est élu meilleur jeune et meilleure progression du championnat de France. Le jeune arrière surfe sur son succès et se présente à la Draft 2012, où il est sélectionné par les Nuggets avec le 20eme choix.

Assez peu utilisé au cours de sa saison rookie, il montre tout de même de belles choses sur le peu de temps de jeu qu’il obtient, en signant notamment un joli 40% à 3 points. Le potentiel est là, il ne demande qu’à s’exprimer librement au sein de la Grande Ligue. Son éclosion n’a pas lieu à Denver mais à Orlando, où il est transféré à l’été 2014. L’air floridien semble en effet plutôt bien aller à Vavane, qui ne cesse de progresser à chaque saison passée sous le maillot du Magic : 12 points de moyenne en 2014-15, puis 15 la saison suivante, 17 celle d’après…

Evan Fournier 🫵😁#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/0et7S7z7Ja

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 14, 2023

La montée en puissance de Fournier lui vaut rapidement une place en Équipe de France, avec qui il dispute l’Euro 2015. Le début d’une belle histoire sous le maillot bleu, qu’il n’a quasiment jamais quitté depuis, et ce malgré un petit ralentissement de sa carrière NBA. Après avoir joué le meilleur basket de sa carrière entre 2019 et 2020, l’arrière est en effet transféré par le Magic en février 2021. Il débarque à Boston où il passe une demi-saison plutôt discrète avant de s’engager chez les Knicks l’été suivant. Evan vit son rêve new-yorkais à 100% en plantant 32 pions dès son premier match avant de battre le record de franchise de tirs à 3-points inscrits sur une saison.

Malheureusement, le rêve a tourné au cauchemar cette saison. Victime d’une concurrence féroce à son poste, le Français a été mis de côté par son coach Tom Thibodeau et n’a disputé que 32 rencontres pour une moyenne de 6 points avec des pourcentages au tir très délicats. Une saison à oublier pour lui, qui espère tourner la page rapidement en trouvant un point d’atterrissage qui lui permettra de relancer sa carrière NBA.

Mais pour l’heure, c’est l’Équipe de France qui prime. Pas question pour Evan d’abandonner la sélection à cause d’une saison difficile sur le plan personnel. Au contraire, cette Coupe du Monde est l’occasion pour lui de se relancer et de montrer au monde qui il est vraiment. Pas un joueur de bout de banc qui ne rentre sur le terrain que quand le match est déjà plié, mais un scoreur d’exception capable de mener l’attaque de son équipe et d’être un véritable leader.

Arrêtez le, il est en feu 🥵

Déjà 10 points pour Evan Fournier 😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRAMNE pic.twitter.com/ljAmciL1oc

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 2, 2023

C’est en tout cas comme ça qu’on attend Evan Fournier en Indonésie. Il nous a plutôt rassuré durant la préparation en signant un match à 20 points et 58% au tir face au Monténégro, montrant qu’il était toujours capable de gros coups de chaud. Reste maintenant à trouver son rythme et un peu de régularité pour mener les Bleus le plus loin possible dans la compétition. Nul doute que Vavane fera tout pour, lui qui court encore après une médaille d’or avec l’Équipe de France.