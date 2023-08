L’Équipe de France s’est imposée 80-69 face au Monténégro ce mercredi soir à Montpellier. Les Français ont globalement dominé leur sujet face à une équipe du Monténégro accrocheuse. Evan Fournier a soigné sa ligne de stats avec 20 points 4 rebonds et 2 passes. Une deuxième victoire consécutive pour les Bleus après le succès lundi soir face à la Tunisie.

Les Bleus enchainent ! Après leur succès très large face à la Tunisie lundi soir, les hommes de Vincent Collet ont livré une nouvelle prestation solide ce mercredi à Montpellier en s’imposant 80-69 face au Monténégro. Grâce à une entame de match de patrons, les Bleus ont pris la rencontre par le bon bout. Emmené par un Evan Fournier qui n’a pas tardé à s’illustrer (15 points à la mi-temps), la France a pris rapidement un petit matelas d’avance.

Fournier en feu, Yabusele dans la lancée de son match contre la Tunisie et avec un Rudy Gobert impérial sous le cercle, qui s’est même payé le luxe de réussir un shoot du parking. Bref, les signaux sont bons et l’équipe semble trouver déjà quelques automatismes. Grâce à un buzzer-beater de Nando De Colo, les Bleus sont devant de 5 points à la pause 42-37

Quelques difficultés notamment collectives sont néanmoins à souligner dans les 2ème et 3ème quart-temps. Les tricolores ont peiné à se mettre définitivement à l’abri, restant à portée de fusil de Nikola Vučevic et sa bande. Les cadres ont répondu présents et les jeunes premiers se sont aussi montrés à l’image d’un Elie Okobo (12 points) dans le rythme et d’un Sylvain Francisco sorti du bois avec 6 unités et auteur d’un gros alley-oop pour faire le spectacle.

Un dernier quart-temps bien sérieux défensivement permet aux Français de verrouiller un deuxième succès en autant de match. De bon augure avant de défier le Venezuela dans 5 jours. En bref, une soirée réussie pour L’Équipe de France, qui continue de bien bosser avant le Mondial.