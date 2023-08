La Free Agency a ouvert depuis plus d’un mois, mais les signatures ne s’arrêtent pas pour autant ! Preuve en est, les Rockets viennent de conclure un accord avec deux nouveaux joueurs : Jermaine Samuels Jr. et Jeenathan Williams.

Avec ses 16 soldats dans ses rangs, Houston avait encore une place au sein son roster… et vient de l’offrir à Jermaine Samuels Jr. L’ailier de 24 ans a signé un two-way contract avec les Rockets selon le journaliste de The Athletic Shams Charania.

The Houston Rockets are signing forward Jermaine Samuels Jr. to a two-way NBA contract, sources tell me and @KellyIko. Samuels earns deal after a standout Las Vegas Summer League where he averaged 11.3 points, 5 rebounds and 3.3 assists for Rockets.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2023

Champion NCAA en 2018 avec les Villanova Wildcats, Samuels a passé cinq ans sur le circuit universitaire avant de se présenter à la Draft 2022. Non-drafté, il s’est ensuite engagé chez l’équipe avec l’équipe de G-League des Fort Wayne Mad Ants, chez qui il a affiché une moyenne de 18,3 points, 9,2 rebonds et 2,7 passes et 1,4 interceptions à 66,6% au tir. Ces bonnes performances lui ont valu une place au sein de l’effectif de Summer League de Houston, où il s’est montré performant au point de décrocher un contrat avec l’équipe principale pour la saison prochaine.

Avec Trevor Hudgins, Jermaine Samuels Jr. forme donc l’actuel duo de two-way des Rockets… mais pour combien de temps ? Les contrats two-way ne durant que 45 jours, les deux joueurs vont devoir fair leur preuves s’ils veulent conserver leur place. Mais la concurrence sera rude, puisque Houston a aussi conclu un training camp deal avec Jeenathan Williams, selon le journaliste de HoopsHype Michael Scotto.

Sources: The Rockets have agreed to a one-year deal with Jeenathan Williams, @hoopshype has learned. He’ll compete for a roster spot after averaging 10.6 points in 25.3 minutes in five games with the Trail Blazers last season. Williams is represented by Billy Davis of @foasports_

— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 2, 2023

Non-drafté en 2022, Williams a passé la majeure partie de la saison dernière en G-League avec les Salt Lake City Stars. En 32 matchs, il a affiché une moyenne de 14,4 points, 4,5 rebonds et 2,2 passes à 52,3% au tir dont 41,7 de loin (avec près de 2 tentatives par match). Ces bonnes performances lui ont permis de décrocher un contrat chez les Portland TankBlazers en fin de saison. Malgré des performances honorables, il n’a pas réussi à se faire une place sur le long terme chez les Blazers, déjà bien fournis sur le backcourt, qui l’ont coupé il y a quatre jours.

Jeenathan Williams va donc avoir une chance de rebondir à Houston. S’il se montre performant au camp d’entraînement des Rockets, il pourrait bien prendre la place de Trevor Hudgins ou Jermain Samuels Jr. parmi les two-way spots. Une chose est sûre, l’ambiance est très sérieuse à Houston, et on sent déjà l’impact d’Ime Udoka qui travaille avec rigueur pour former le meilleur effectif possible la saison prochaine.

Source : The Athletic, HoopsHype