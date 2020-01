Preview Rockets – Mavericks : même bilan, même place, même objectif et duel 100% texan cette nuit

C’est le genre de match qu’on adore. Deux équipes voisines, qui sont dans le même panier et qui s’affrontent quand ça commence à compter. On s’en frotte les mains. Le duel texan entre Rockets et Mavs, c’est cette nuit au Toyota Center de Houston à 1h30 sur le League Pass.

Il y aura de belles affiches cette nuit en NBA. À base de Bucks – Nuggets et Lakers – Blazers entre autres, ça risque d’être bien sympathique. On rajoute à ça un Houston – Dallas pour bien débuter. Sah quel plaisir. Surtout que le contexte de ce match est particulier. Les deux équipes sont à la cinquième place de l’Ouest avec un bilan de 29 victoires pour 18 défaites. Si pour les Mavs ça reste une bonne place pour un retour en Playoffs, cette place est beaucoup moins intéressante pour les Rockets. La franchise de Houston est censée posséder l’avantage du terrain en vue de la postseason par la qualité de son effectif et son expérience. Les Fusées sont désormais à trois victoires du Jazz, qui est quatrième. Ainsi, celui qui gagne ce match pourra démarrer une chasse aux Mormons. Mais il pourra aussi prendre l’ascendant sur son adversaire avec encore deux matchs à jouer dans cette série après le match de cette nuit. Ça vaut le coup ! Juste pour info, la première opposition avait vu les Mavs l’emporter 137-123 avec un récital de Luka Doncic.

Houston n’est pas dans sa meilleure forme avant d’aborder ce match. Les Rockets mettront fin à un mois de janvier compliqué, marqué par de grosses confrontations. C’est l’une des raisons qui expliquent pourquoi les Fusées n’ont remporté que quatre de leurs dix dernières rencontres. Et aussi parce que le jeu de Houston est bien faible. Il n’est pas rare de voir James Harden – dans le dur actuellement – s’entêter à tirer de loin avec un pourcentage médiocre. Heureusement que Russell Westbrook a dorénavant une meilleure sélection de tirs et fait plus souvent mouche. S’il y a un peu de positif à tirer, c’est bel et bien le jeu du Brodie, qui est devenu beaucoup plus propre. De leur côté, les Mavs devront faire sans le virtuose slovène, Luka Doncic. Luka s’est fait la cheville à l’entraînement et sera absent en attendant les premiers examens. Cependant, D-Town est sur une meilleure dynamique que ses voisins. Les Mavericks ont remporté six des dix derniers matchs, à eux de poursuivre ça sans leur franchise player, ainsi que Dwight Powell et peut-être Tim Hardaway Jr., incertain pour la rencontre. Va falloir un grand Kristaps Porzingis pour espérer une victoire chez les Mavs.

Comment vont gérer les Mavericks avec l’absence de leur meilleur joueur ? On va suivre ça de près. Mais ils ont déjà prouvé qu’ils étaient capables de s’imposer sans lui lors de sa première blessure en décembre. Malgré l’absence de Doncic, ce duel texan s’annonce tout de même excitant par son enjeu.