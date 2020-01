Preview Lakers – Blazers : une légende et des victimes à honorer, une quête à aller chercher

Il y aura forcément beaucoup d’émotions au Staples Center cette nuit pour le premier match des Lakers depuis la tragédie de dimanche dernier. Mais LeBron et ses coéquipiers le savent, la meilleure façon d’honorer Kobe sera de remporter ce match contre les Blazers avec la manière à partir de 4 heures du matin.

Difficile de se replonger dans le basket après les événements du week-end dernier. Mais après avoir repoussé le derby angelino à une date ultérieure, il est temps de reprendre pour les Purple and Gold dans une soirée qui sera évidemment marquée par les nombreux hommages rendus au Black Mamba, propriétaire officieux des lieux après ses vingt saisons passées aux Lakers avec cinq titres à la clé et ses deux numéros accrochés au plafond. Depuis sa retraite, il avait d’ailleurs l’habitude de s’y rendre très régulièrement pour venir surveiller le King dans sa nouvelle tenue si chère à Kobe. La saison des hommes de Frank Vogel prend une toute autre dimension désormais et il n’y aurait pas de plus bel accomplissement que l’obtention d’un titre dédié au meilleur marqueur de l’histoire de la franchise. La route commence avec la réception des Blazers dès cette nuit et l’on attend une équipe affectée émotionnellement mais plus déterminée que jamais à faire de cette saison une réussite sur le plan sportif pour rattraper les Celtics au nombre de bannières obtenues et ainsi rendre fier l’ancien numéro 8 et 24 des Gens du lac.

LeBron James a promis à son vieil ami qu’il s’occupait de tout et l’on s’attend donc à un quadruple MVP remonté à bloc tant qu’il n’aura pas mené à bien sa mission. Bon courage à Portland et à toutes les autres équipes qui vont suivre pour essayer de l’arrêter dans sa quête qu’il ne cherche plus à atteindre que pour lui-même. Ce soir marque le début de quelque chose de nouveau pour les Lakers qui ont réussi à encaisser la nouvelle ensemble pour revenir encore plus soudés comme l’expliquait le coach dans sa première sortie médiatique. Mais plus qu’un match, cette soirée doit surtout servir à honorer la mémoire d’un homme qui a marqué l’histoire d’une franchise et d’une ville pendant plus de deux décennies. Toute prévision serait bien sûr dérisoire et même obsolète car personne ne peut prédire ce qu’il va se passer entre les murs du Staples Center dans la nuit, autant sur le plan émotionnel que sportif. Mais au-delà de tous les fans présents dans l’enceinte ce soir, il y aura une âme en plus pour assister à tout ça d’un oeil ému et toujours exigeant. Alors JaVale McGee est prévenu s’il peut participer à la rencontre, aucune boulette ne sera tolérée.

Cela fait six jours que les Lakers n’ont pas joué un match de basket et pourtant c’était le cadet de nos soucis ces derniers jours. Mais il est temps de se remettre au basket et ça n’empêchera pas la franchise de réaliser un vibrant hommage à toutes les victimes présentes dans cet hélicoptère dimanche dernier. Un moment qui devrait largement dépasser le cadre du sport.