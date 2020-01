LeBron James sort de son silence pour rendre hommage à Kobe : « Je suis dévasté, mais je promets de poursuivre ton héritage »

Depuis la mort de Kobe Bryant, les hommages et les messages se sont multipliés, notamment sur les réseaux sociaux. Mais on n’avait pas encore eu la réaction forcément attendue de LeBron James. Elle est tombée il y a quelques heures.

C’est à travers un long message sur son compte Instagram que le King a rendu hommage à Kobe. Un message accompagné de plusieurs photos montrant l’amitié et l’immense respect qui existaient entre LeBron et l’ancien numéro 24 des Lakers. Les deux étaient très proches et comme un symbole, le tout dernier tweet de Bryant est un message de félicitations pour James, qui pour rappel a dépassé le Black Mamba sur la liste des meilleurs scoreurs all-time samedi du côté de Philadelphia, la ville natale de Kobe. Ce contexte particulier rend cette situation encore plus difficile pour tout le monde, mais en particulier pour LBJ, qui était encore en contact avec Bryant juste avant sa mort si l’on en croit son message.

« Je ne suis pas prêt mais j’y vais. Je suis assis ici en essayant d’écrire quelque chose pour ce post mais à chaque fois que j’essaye je recommence à pleurer en pensant à toi, à nièce Gigi, et à l’amitié/le lien/la fraternité que nous avions! J’ai littéralement encore entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philly pour retourner à LA. Je n’aurais jamais pu penser que ce serait notre dernière conversation. WTF!! Je suis dévasté et j’ai le cœur brisé mon frère!! Je t’aime grand frère. Je suis de tout cœur avec Vanessa et les enfants. Je te promets que je vais poursuivre ton héritage! Tu comptes tellement pour nous tous ici et spécialement pour la #LakersNation et c’est de ma responsabilité de mettre toute cette merde sur mon dos et continuer à avancer!! S’il te plaît donne-moi la force depuis le paradis là-haut et veille sur moi! Je m’occupe de tout ici. Il y a tellement d’autres choses que je souhaite dire mais je ne peux pas car je n’arrive pas à traverser cela! En attendant de te revoir mon frère!! #Mamba4Life #Gigi4Life »

Après les premières images de LeBron à l’aéroport de Los Angeles suite au retour des Lakers de leur déplacement à Philly, voici donc les premiers mots du numéro 23 par rapport à cette tragédie. Pfiou, que c’est dur. C’est dur à lire, c’est dur à écrire, c’est dur à vivre. Mais si on sent évidemment l’énorme tristesse de James dans ce post, on sent aussi une détermination pour continuer à aller de l’avant, comme l’aurait voulu Kobe. Le reste de la saison des Lakers sera forcément dédié au Black Mamba et LeBron va tout faire pour rendre hommage à la légende comme il se doit sur les parquets. Et la plus belle chose à réaliser, c’est de remporter le 17è titre de l’histoire de la franchise, le premier depuis celui remporté par Kobe en 2010.

Très marqué, comme tout le monde bien évidemment, LeBron James va vouloir tout donner pour le Black Mamba, qui va le soutenir de tout là-haut avec sa fille Gigi. Que la force de Kobe soit avec toi King.

Source texte : Instagram LeBron James