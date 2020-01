Le monde du sport réagit au décès de Kobe Bryant : il n’y a pas que le basket qui a été marqué par l’aura du Black Mamba

La mort de Kobe Bryant n’a laissé insensible absolument aucun membre de la famille basket. Tous ont un lien plus ou moins proche avec la légende des Lakers, il a fait découvrir ou aimer le basket à un grand nombre de personnes. Son empreinte par contre, va bien au-delà de la balle orange. Preuve de l’aura du Black Mamba, de nombreux sportifs d’autres disciplines ont un mot, une déclaration, un hommage pour Kobe. Retour donc sur les réactions de basketteurs, mais aussi d’autres personnalités du monde du sport.

Karl-Anthony Towns « La nouvelle de ton décès ne m’a pas seulement paralysé le corps, elle a également paralysé tout le monde autour de moi. J’ai grandi en t’idolâtrant et en espérant avoir la chance de te rencontrer. Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pensé non seulement te rencontrer, mais aussi jouer contre toi.

Je me rappelle encore être à Day Park avec @viksingh__ en train de recréer tous tes game-winners, reproduire ton fadeaway et imiter toutes tes mimiques.

Je me rappelle jouer à NBA 2K avec @viksingh__ en mode situation et prendre des tirs de la gagne avec le numéro #24.

Une grande partie de mon enfance et de moi en tant que joueur de basket ont quitté ce monde. Le monde du basket, la société ainsi que mon propre monde ne seront plus jamais les mêmes.

Repose en paix, Kobe, ta fille Gigi et toutes les autres victimes de cette tragédie. Mes prières vont à vos familles, ceux qui vous aiment et tous ceux qui sont affectés comme moi. »

Tony Parker « Je suis dévasté par cette nouvelle, tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant et ta fille Gigi, mes pensées et prières pour sa femme et ses enfants. »

Dwyane Wade « Les héros vont et viennent, mais les légendes vivent pour toujours. »

Heroes come and go LEGENDS live forever‼️#8 #24

Pau Gasol « Plus que dévasté… Mon grand frère… Je ne peux pas, je ne peux juste pas y croire… »

Beyond devastated… my big brother… I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Joel Embiid « Je ne sais même pas par où commencer. J’ai commencé le basket grâce à KOBE après avoir regardé les Finales 2010. Je n’avais jamais regardé de basket à l’époque et ces Finales ont été un tournant dans ma vie. JE VOULAIS ÊTRE COMME KOBE. Je suis TELLEMENT TRISTE en ce moment… Repose en paix légende. »

Kareem Abdul-Jabbar « Beaucoup de personnes se souviendront de Kobe comme un magnifique athlète qui a inspiré une génération entière de joueurs de basket-ball. Mais je vais toujours me souvenir de lui comme d’un homme qui était bien plus qu’un athlète. C’est vraiment très dur de mettre des mots sur ce que je ressens à propos de la mort de Kobe Bryant. Je l’ai rencontré quand il avait 11 ans, j’étais ami avec son père Joe, nous étions adversaires lorsqu’il jouait pour les 76ers, mais il était mon ami. C’est dur pour moi de comprendre à quel point ça affecte Joe et sa femme. J’aimerais adresser mes plus sincères condoléances, prières et pensées à la famille de Kobe.

Kobe était un père de famille incroyable, il aimait sa femme et ses filles. Il était aussi un incroyable athlète et un leader. Dans beaucoup de domaines, il a inspiré une génération entière de jeunes athlètes. Il était l’un des premiers à passer directement du lycée à la NBA et s’en sortir aussi bien, à dominer le jeu et devenir l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire des Los Angeles Lakers. J’avais le privilège d’être là lors du match où il a inscrit 81 points et c’est quelque chose dont je me souviendrai à jamais, c’est l’une des performances les plus incroyables à laquelle j’ai pu assister dans le domaine du sport. Kobe, mes pensées vont à toi. Repose en paix jeune homme. »

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

Scottie Pippen « Je suis sous le choc. Les mots ne peuvent pas décrire ça. C’est un jour très triste et tragique. »

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

Trae Young « Toutes ces leçons.

Tous ces conseils.

Chaque mot que tu m’a dit…

Ce sera avec moi pour toujours. Merci Kobe. »

All the Lessons

All the Advice

Every word you ever told me…

Will stick with me forever Thank You Kobe🙏🏽❤️ pic.twitter.com/WPCdHg3iyt — Trae Young (@TheTraeYoung) January 26, 2020

Nicolas Batum « Non non non s’il vous plaît dites-moi que ce n’est pas vrai. Pas Kobe… Prières pour sa femme, ses filles et ceux qui l’aiment. »

No no no please tell me this is not true. Not Kobe…. prayers to his wife, daughters and loved ones — Nicolas Batum (@nicolas88batum) January 26, 2020

Damian Lillard « C’était un honneur de te connaître mon frère. Mon cœur est brisé en tant qu’ami, fan et pair. Amour et prières pour ta famille. »

Ray Allen « Alors que j’essaie de me recueillir, mes pensées et mon cœur me font mal. Je viens d’avoir un long vol et j’ai appris que Kobe n’était plus avec nous ! Ça fait si mal ! Il était l’un de mes frères. Je suis si triste pour chacun d’entre nous, nous avons perdu quelqu’un de bien aujourd’hui. Kobe était le compétiteur ultime et je l’aimais pour ça. Il nous a tous fait élever notre niveau de jeu. J’aurais souhaité avoir un moment de plus avec lui pour le remercier ! Merci Kobe pour l’exemple que tu as montré ! Merci pour avoir toujours donné le meilleur de toi-même, peu importe qui était en face. Merci pour nous avoir montré à quoi ressemblait la grandeur ! Tu vas nous manquer. »

Stephen Curry « Tellement de questions actuellement. Notre foi est testée… Mais tout ce que je peux dire, c’est merci. Puissiez toi et Gianna reposer en paix. »

Dirk Nowitzki « Ça me fait extrêmement mal. Je me souviendrai toujours rentrer chez moi après mes matchs pour pouvoir te regarder dominer dans le quatrième quart-temps ! Tu as inspiré tellement de personnes dans le monde entier, dont moi.

Tu vas nous manquer.

Nous ne t’oublierons jamais.

Tu seras toujours aimé.

Reposez en paix, toi et ton ange Gigi.

Mes plus profondes sympathies pour Vanessa, tes filles et tous tes amis, familles qui ont perdu un être cher aujourd’hui. »

DeMar DeRozan « Tu m’as tout appris. Reposez en paix, toi et Gigi. Mamba pour toujours. »

You taught me everything. Rest Well Bean & GiGi Mamba Forever!

Anthony Davis « C’est très dur pour moi ! Tu as été le premier à me prendre sous ton aile et me montrer les tenants et aboutissants de cette ligue. On a eu tellement de belles conversations à propos de tellement de choses et je chérirai ces moments pour toujours. On t’aime pour toujours. »

Kyle Kuzma « J’ai été en vrac toute la journée… J’ai grandi en essayant d’être comme toi. Je regardais les highlights sur YouTube quand j’étais gamin, en essayant de faire comme toi (je le fais toujours). J’allais à la salle quand j’étais petit, et je tirais en fadeaway pendant des heures, et je faisais comme si je prenais tous ces tirs au buzzer, juste comme toi. Et il y a trois ans, je suis devenu un Laker. Tu es devenu comme un membre de ma famille et un mentor pour moi. En tant que jeune enfant j’aurais tout fait pour avoir l’opportunité de te rencontrer, et j’ai eu cette possibilité en tant que rookie. Un dîner, j’ai pu avoir un dîner avec mon idole Kobe Bryant. Parler de basket, de la vie et du boulot avec toi à ce moment là a changé ma vie pour toujours. Je suis en pleurs rien qu’en essayant d’écrire ça mais merci Kobe d’avoir été comme un frère pour moi. Je pouvais t’appeler pour tout ce dont j’avais besoin. Merci pour toutes tes connaissances. Merci d’avoir été un ami. Ton esprit de compétition est quelque chose qui ne sera jamais contesté. Les héros vont et viennent mais toi mon ami, tu vas vraiment rester pour toujours. FIN. »

Gregg Popovich « On ressent tous un manque profond par rapport à ce qu’il représentait pour nous tous de tant de façons. »

“We all feel a deep sense of loss for what he meant to all of us in so many ways.” Coach Pop on Kobe Bryant. pic.twitter.com/DFYBJfNklh — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Doc Rivers « Il avait cet ADN que très peu d’athlètes peuvent avoir un jour. »

“He had that DNA that very few athletes can ever have.” Doc Rivers on Kobe Bryant. pic.twitter.com/kSS7sjKaI1 — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Cristiano Ronaldo « Tellement triste d’apprendre cette nouvelle déchirante du décès de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une vraie légende et une source d’inspiration pour tant de monde. J’envoie mes condoléances à sa famille, ses amis et toutes les familles de ceux qui ont perdu la vie dans ce crash. Repose en paix légende. »

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

Lionel Messi « Je n’ai pas les mots. Mon cœur est avec la famille et les amis de Kobe. C’était un plaisir de te rencontrer et de partager de bons moments ensemble. Un génie comme il y en a peu. »

Thierry Henry « Littéralement dévasté d’apprendre la nouvelle à propos de Kobe Bryant, sa fille Gianna et tous ceux à bord lors du crash de l’hélicoptère. Mes pensées et prières sont avec sa famille et celles des autres victimes. »

Literally devastated to hear the news about @kobebryant, his daughter Gianna and all those on board the helicopter crash. My thoughts and prayers are with his family and also of the other victims. #RIP #INSPIRATION #LEGEND pic.twitter.com/6ZW3VrDqzn — Thierry Henry (@ThierryHenry) January 26, 2020

Kylian Mbappe « Repose en paix légende. »

Gareth Bale « Une inspiration pour tant de personnes. »

An inspiration to so many 👑💔 pic.twitter.com/iVysQnapLp — Gareth Bale (@GarethBale11) January 26, 2020

Usain Bolt « Je ne peux toujours pas y croire… »

Renaud Lavillenie « Les légendes ne meurent jamais. Repose en paix Kobe. »

Legends never die … RIP Kobe 🙌🏼 pic.twitter.com/U6h2gM2Kdc — Renaud LAVILLENIE® (@airlavillenie) January 26, 2020

Teddy Riner

Daniel Narcisse

#rip

Zinedine Zidane

Neymar Jr. « Triste journée pour nous dans le sport, pour les fans mais surtout pour la famille et les amis de Kobe. Tu as bâti ta légende. Merci pour avoir promu ton sport. Que Dieu réconforte le cœur de ta famille et de tes amis. »

(ndlr : Neymar a dédié son deuxième but à Kobe Bryant en faisant un 2 et un 4 avec ses doigts, lors du match remporté 2-0 par le Paris Saint-Germain face au LOSC au Stade Pierre Mauroy, voir second tweet)

Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe… que Deus conforte o coração de sua família e amigos 🙏🏽🖤 #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou — Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020

Tom Brady « Tu nous manques déjà Kobe. »

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼 — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

Novak Djokovic « Mon cœur est vraiment en deuil à l’annonce de ces nouvelles. Kobe était un grand ami et mentor. Je n’ai pas de mots pour exprimer ma plus grande sympathie à la famille Bryant et aux autres familles qui souffrent de cette tragédie.

Que Dieu te bénisse toi et Gianna. Merci d’avoir été là pour moi et d’avoir inspiré le monde entier. Merci d’avoir montré à tous les sportifs comment être un compétiteur et respecter le sport. Merci pour l’héritage que tu as laissé derrière nous. Je ne vais jamais oublier ton sourire qui a donné tant d’énergie positive partout où tu es passé. Toi et ta fille vivrez pour toujours dans nos cœurs. Repose en paix mon ami. Je t’adore. »

Rafael Nadal « Horrible nouvelle aujourd’hui. La mort tragique de l’un des plus grands sportifs du monde. Kobe, sa fille Gianna et tous les autres passagers. Mes condoléances aux familles et amis. Je suis sous le choc. »

Énormément de sportifs, peu importe la discipline, ont connu Kobe Bryant et s’en sont inspirés. Le Black Mamba a laissé une marque indélébile dans le monde du basket et même du sport en général. Les hommages rendus par les différentes personnalités aux quatre coins du globe en sont la preuve. Goodbye Mamba…