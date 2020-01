Kobe Bryant : 8 citations, 8 leçons de vie, 8 raisons de serrer le poing grâce au Mamba

La mort de Kobe Bryant nous plonge évidemment tous dans une profonde tristesse. Il va falloir du temps pour se rendre vraiment compte de la perte du Black Mamba mais l’une des manières de reprendre le dessus est de nous focaliser sur le message positif qu’il transmettait. On a ainsi choisi huit citations, comme le numéro 8 qu’il portait lors de la première partie de sa carrière. Huit citations, huit leçons de vie, huit raisons de relever la tête.

# Kobe Bryant sur la vie

« Prenez du bon temps, profitez de la vie. La vie est trop courte pour se laisser aller, pour se décourager. Il faut continuer à avancer. Mettez un pied devant l’autre, souriez et continuez à aller de l’avant. »

# Kobe Bryant sur la mort

During a conversation in 2016, Kobe Bryant discussed his relationship with death. "You can't have life without death. You can't have light without dark." pic.twitter.com/DUSVK4xj9N — The Ringer (@ringer) January 26, 2020

« J’ai une relation confortable avec la mort. Il faut comprendre qu’il n’y a pas de vie sans la mort. Il n’y a pas de lumière sans obscurité. J’accepte cela. […] Si vous combattez cela, vous aurez toujours une lutte intérieure. »

# Les mots de Kobe Bryant après son dernier match NBA

Words to live by from Kobe’s final post game interview with his great friend Jim Gray #ripkobe pic.twitter.com/xItXm3bri6 — Joe G (@JoeG1011) January 26, 2020

« Quand j’avais 15 ans, je me suis promis une chose. Je me suis dit, ‘à la fin de ma carrière, je veux que les gens se souviennent de moi comme quelqu’un de talentueux qui a surpassé les attentes, quelqu’un qui a été béni avec du talent mais qui a bossé comme s’il n’en avait aucun. »

# Aimez ce que vous faites, par Kobe Bryant

Kobe Bryant has some final words of wisdom 🥺#RIPMamba🐍 pic.twitter.com/STlJ6hIitz — Minneapolis St.Paul Athletics (@MSPathletics) January 27, 2020

« C’est très important d’aimer ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites et que ça vous rend heureux, le travail et la persévérance vont payer. […] Vous ne pouvez pas stopper les gens qui essayent de limiter vos rêves, mais vous pouvez stopper le fait que ça devienne une réalité. Vos rêves dépendent de vous. Je vous encourage à toujours être curieux, toujours rechercher les choses que vous aimez, et toujours travailler dur une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît. »

# Kobe Bryant sur la Mamba Mentality

Please listen to Kobe’s words on how #MambaMentality transcended gender/job trade & was 4 anyone committed to reaching their full potential. Kobe joined me for an interview at a women’s bball game. He & GiGi came to watch Sabrina Ionescu & Oregon play USC. May they Rest In Peace pic.twitter.com/b0vCo1F9fU — Rosalyn Gold-Onwude (@ROSGO21) January 27, 2020

« La Mamba Mentality, c’est se concentrer sur une seule chose et avoir un objectif, peu importe qui vous êtes et d’où vous venez. Vous vous levez chaque jour pour vous améliorer par rapport au jour précédent, […] vous essayez d’atteindre votre plein potentiel en progressant chaque jour et c’est ça la quête. »

# Le message de Kobe Bryant pour ses filles au moment du retrait de ses deux numéros

Kobe’s message to his daughters about hard work is chilling. Gianna no longer has the opportunity to put those words into action and achieve greatness as he did. Devastating #RIPMamba 🙏🏾 😥 pic.twitter.com/TzkwMENc1x — Joshua Chenault (@joshuachenault1) January 27, 2020

« Vous savez que si vous travaillez dur, les rêves se réalisent. Mais j’espère que cette soirée vous permettra de comprendre que, se lever tôt et se coucher tard pour travailler dur et travailler même quand vous êtes fatiguées et que vous n’avez pas l’envie, c’est ça en fait le rêve. C’est ça le rêve. Ce n’est pas la destination mais le voyage qui compte. »

# La chose la plus importante selon Kobe Bryant

This is what Kobe would have wanted us all to know. Thank you for your words of wisdom, for your example, and your light. You will live on in all of our hearts 🙏🏾😇♥️ #KobeBryant #LakerNation pic.twitter.com/Vojj1xYWn0 — Q The Disciple (@QtheDisciple) January 26, 2020

« Il (Kobe Bryant, ndlr) a travaillé jour et nuit pendant des années et des années. 20 ans sont passés et il a eu l’impression d’avoir accompli tout ce qu’il voulait accomplir, mais il a réalisé que son objectif de devenir le meilleur joueur de tous les temps était très capricieux. Quand vous réalisez que la chose la plus importante dans la vie est la manière avec laquelle votre carrière touche ceux autour de vous et comment ça se transmet à la génération suivante, alors vous réalisez que c’est ça qui caractérise la vraie grandeur. »

# Il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous êtes

I’ll never forget what #Kobe shared with us on @GMA…when I asked him if he missed basketball he said something that really stayed with me…that there’s a difference between what you do and who you are 👏🏾 We honor his life and legacy in our special tribute next @ABC and @ESPN pic.twitter.com/RBITKer35J — Robin Roberts (@RobinRoberts) January 27, 2020

« Pour les athlètes qui suivent, ils doivent comprendre qu’il y a une fin à tout ça (fin de carrière, ndlr). Et c’est OK. C’est très difficile de lâcher quelque chose que vous avez fait pendant la moitié de votre vie, car ça devient votre identité. Mais il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous êtes. »

Merci pour ces mots remplis de sagesse, Kobe.

