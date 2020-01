214€ à gagner avec un pari sur une victoire des Raptors et des Nets en combiné

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont sept rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Pistons (2,55) – Raptors (1,52)

01h30 : Nets (1,41) – Bulls (2,90)

01h30 : Rockets (1,20) – Mavericks (4,40)

02h00 : Pelicans (1,29) – Grizzlies (3,80)

03h00 : Bucks (1,09) – Nuggets (7,00)

03h00 : Suns (1,95) – Thunder (1,86)

04h30 : Lakers (1,07) – Blazers (8,75)

Le pari principal du jour

Les Raptors gagnent à Detroit ET les Nets s’imposent contre Chicago (2,14) : et si on tentait un combiné ce soir ? Après leur victoire à Cleveland hier, les Raptors se déplacent à Detroit aujourd’hui pour un match qui est largement à leur portée. Certes, c’est un back-to-back mais les Pistons n’évoluent pas dans la même catégorie que les Dinos, qui sont sur neuf succès de suite tandis que Detroit a perdu ses quatre derniers matchs. Dans l’autre rencontre, on voit une victoire des Nets à domicile contre Chicago. Kyrie Irving et ses copains, huitièmes de l’Est, vont vouloir creuser l’écart sur les Taureaux, neuvièmes. Les Nets ont pris l’habitude de taper les Bulls (sept victoires lors de leurs huit dernières confrontations) et y’a moyen que ça continue.

Une autre cote tentante

Le Thunder s’impose chez les Suns (1,86) : belle petite cote pour le Thunder, en déplacement chez les Suns cette nuit. Avec six victoires lors de leurs sept derniers matchs, Chris Paul et ses copains cartonnent actuellement et ils ont les moyens d’enchaîner du côté de Phoenix, qui possède un bilan de 20 victoires pour 27 défaites à l’heure de ces lignes. Ça ne sera pas une partie de plaisir car les Suns sont capables de poser des problèmes dans un bon soir (coucou les Mavs), mais on mettrait bien une pièce sur OKC.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).