Danilo Gallinari n’a pas encore digéré son départ de Boston : « Je vais cocher les matchs contre les Celtics cette saison »

C’est l’histoire un peu classique du « Je t’aime moi non plus ». Balancé par Boston en sortie de saison blanche – due à une déchirure du ligament croisé antérieur – Danilo Gallinari aurait voulu enfiler le maillot des Celtics avant d’en être remercié. Cruel.

Alors oui, c’était pour ameuter Kristaps Porzingis dans le Massachussetts (et Marcus Smart en a aussi fait les frais) mais nous, ça nous fout quand même le blues.

Là où la décla est tristoune, et que Danilo sort un peu de l’amertume classique des joueurs échangés, c’est qu’il a grandi en tant que fan des Celtics. S’en voir rejeté, “seulement” un an après avoir signé un contrat de deux saisons à Boston – pour de surcroit emprunter la direction de Washington – a été vécu, de son point de vue, comme une trahison. Oui, Gallinari admirait beaucoup Larry Bird et s’est engagé à « Beantown » dans l’espoir d’y remporter un titre NBA, comme l’a fait son idole à trois reprises. Finalement – et malgré l’activation de son option joueur pour la saison à venir – l’ailier-fort italien se retrouve avec Kyle Kuzma et Bilal Coulibaly. Objectif ? Gratter un spot du Top 10 pour remettre du respect sur une franchise oubliée. Le scénar ne fait pas rêver. Il est en tout cas très loin de celui qu’avaient promis les Celtics à Danilo Gallinari. Ainsi – et à plus de deux mois de la reprise NBA – l’Italien annonce faire des futurs déplacements à Boston, une affaire très personnelle.