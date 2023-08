À trois semaines du début de la Coupe du Monde, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour la sélection canadienne : la participation de Jamal Murray est encore incertaine.

Oh la grosse bombe ! Alors que la twittosphère commençait à s’extasier sur les premières images du camp d’entraînement du Canada, le General Manager Rowan Barrett – le père de R.J. – est venu calmer tout le monde en annonçant que Jamal Murray était incertain pour le Mondial. L’équipe médicale doit encore réfléchir avant de se prononcer sur la disponibilité du meneur de Denver.

« Il sort d’une très, très longue saison alors qu’il revenait de blessure, et désormais il est là. Je pense que nous devons être intelligent avec lui. Il arrive très fatigué, donc nous devons prendre soin de lui et travailler avec notre équipe médicale pour prendre la bonne décision concernant sa santé. » – Rowan Barrett au micro de The Sports Network (via Basket News)

Comme le rappelle le manager canadien, Murray sort d’une longue saison ponctuée d’un titre de champion avec les Nuggets. Après plus d’un an sans jouer entre avril 2021 et octobre 2022, il a disputé 65 matchs en saison régulière et 20 en playoffs. Si les blessures semblent enfin le laisser tranquille, la sélection ne veut évidemment prendre aucun risque avec la santé de son joueur.

Training camp is officially underway for @CanBball! 🇨🇦 pic.twitter.com/fAxuj9Rxf8

— NBA Canada (@NBACanada) August 1, 2023

Malgré cette déclaration un peu inquiétante, Rowan Barrett a tenu à rassurer tout le monde : Murray est en bonne forme, et ce ne sont que des mesures de précaution qui sont prises à son égard. Rien n’est donc acté, mais ce serait une vraie déception de voir le meneur quitter la sélection canadienne à trois semaines du début de la Coupe du Monde. Allez, on va se rassurer en disant que cela laisserait plus de place à Shai Gilgeous-Alexander et R.J. Barrett… et que ça faciliterait la tâche de l’équipe de France.

Nos Bleus croiseront en effet les Canadiens dès leur premier match du Mondial, le 25 août. La France et le Canada font partie du groupe H aux côtés de la Lettonie et du Liban. Une poule plutôt relevée dans laquelle chaque détail comptera pour la qualification en phases finales !

Source : TNS, Basket News