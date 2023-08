À une vingtaine de jours du début du Mondial, l’équipe de France continue sa préparation avec un deuxième match ce soir à 20h30. Au menu, une équipe monténégrine qui a causé quelques soucis à nos Français ces dernières années.

Après une première victoire facile face à la Tunisie (96-36), les Bleus montent en gamme dans leur préparation à la Coupe du Monde. Ils défient le Monténégro ce soir à 20h30 dans une Sud de France Arena qui affichera complet. L’ambiance devrait être au rendez-vous, on espère que le spectacle et le résultat le seront aussi !

Les informations indispensables :

Coup d’envoi : 20h30

Adversaire : Monténégro

Lieu : Montpellier, Sud de France Arena

Diffusion TV : France 4 et BeIn Sports 2

Dans la lignée du premier match, on attend une grosse défense de la part de nos Français, comme cela a été le cas lundi soir avec seulement 36 points encaissés (8 en deuxième mi-temps). Mais face au Monténégro de Nikola Vucevic, la tâche ne sera pas aussi aisée. La France va devoir resserrer sa défense intérieure si elle veut limiter l’un des pivots les plus skillés de la planète. Un bon test pour nos big men avant d’affronter la Lettonie de Kristaps Porzingis au Mondial.

En attaque, on espère surtout le réveil d’Evan Fournier, très discret lors du premier match (3 points à 1/2 au tir). Il faut dire que Vavane n’avait pas disputé de match officiel depuis le 9 avril, ce qui a dû compliquer sa mise en route. La rencontre de ce soir est l’occasion pour lui de retrouver du rythme et de la confiance ! Pour le reste, on ne dit pas non à quelques caviars de Nando De Colo ou à une nouvelle masterclass de Guerschon Yabusele, mais c’est avant tout collectivement qu’on veut voir les Français performer.

+ 5⃣7⃣

Retrouvez le résumé vidéo de la large victoire des Bleus face à la Tunisie hier au Palais des Sports de Pau 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRATUN pic.twitter.com/vdlibw3CT0

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 1, 2023

Quand on se souvient des pertes de balle à répétition qui avaient coûté la victoire à la France en finale du dernier Euro, on attend beaucoup du jeu collectif des Bleus cette année. Bonne nouvelle, il a été remarquable face à la Tunisie avec 29 passes décisives sur l’ensemble du match. Le coach Vincent Collet n’a pas manqué de le souligner, et espère voir la même chose ce soir.

« Le mouvement du ballon était l’un de nos points faibles l’an passé. Nando De Colo et Nicolas Batum sont des facilitateurs. Quand les joueurs majeurs font quelque chose, ils influencent les autres. On l’a vu lors des entraînements et il faut faire fructifier ce point contre une autre adversité. » – Vincent Collet (via FFBB)

Rendez-vous à 20h30 pour le deuxième match de la France dans cette préparation à la Coupe du Monde 2023. Soyez présents, on pourrait voir une jolie opposition face à une équipe du Monténégro qui a des arguments pour embêter nos Bleus !