L’Équipe de France corrige la Tunisie en préparation du Mondial 2023 (93-36)

Pour son premier match de préparation du Mondial 2023, l’Équipe de France n’a pas fait les choses à moitié en dominant sans trembler une équipe de Tunisie trop limitée pour pouvoir rivaliser. (93-36)

Ambiance festive au Palais des Sports de Pau en ce lundi soir avec non pas une mais deux Équipes de France ! En l’honneur des dix ans de la victoire à l’EuroBasket 2013, les joueurs qui avaient ramené l’or étaient présents en début de rencontre pour recevoir un bel hommage. L’occasion de revoir des visages qui ont porté avec fierté le maillot bleu pendant bien des années mais aussi de se refaire en images le parcours des Bleus avant une levée de trophée symbolique.

On revient à la promo actuelle des Bleus car il y avait aussi un match à jouer et une préparation à débuter de la meilleure des manières. Cela tombe bien, nos Français ont fait preuve d’un grand sérieux durant ce match. Hormis un début de rencontre avec quelques imprécisions, les Bleus sont montés en puissance derrière une défense tout simplement étouffante. La Tunisie a pu tenir un quart-temps avant de totalement perdre pied, s’empalant encore et toujours sur le mur tricolore. Ajoutez à ça un collectif qui se trouve bien en attaque et cela vous donne un match à sens unique.

La vision de jeu de Nando De Colo 🪄#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRATUN pic.twitter.com/eiFvcwdSYf

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 31, 2023

La rencontre semblait déjà pliée à la pause avec 25 points d’avance, mais les joueurs de Vincent Collet ont respecté leurs adversaires jusqu’au bout en jouant le jeu à fond. Au final, une victoire de 57 points qui a aussi permis au coach des Bleus de faire un bon paquet de test dans ses rotations, tout en ménageant le temps de jeu des uns et des autres car il ne s’agit que du début de la préparation.

Beaucoup de satisfactions côté Français évidemment avec un match très sérieux et maitrisé. On attend évidemment de voir face à une équipe plus référencée mais défensivement c’est déjà très fort. Dans la lignée de ses dernières compétitions en Bleu, Guerschon Yabusele a été excellent. Belle sortie aussi pour Yakuba Ouattara en sortie de banc alors qu’Yves Pons a pu fêter comme il se doit sa première sélection en allant dire bonjour aux cercles de Pau.

On vous présente Yves Pons 🤯#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRATUN pic.twitter.com/Yy2Bzvh0Zz

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 31, 2023

Un vrai collectif qui se bat ensemble, pas trop de pertes de balle, une grosse victoire sans se mettre dans le rouge. On pouvait difficilement demander mieux aux Bleus pour ce premier match de préparation. Prochain rendez-vous ce mercredi face au Monténégro.