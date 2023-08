Deandre Ayton est au coeur de l’actualité depuis le début de l’intersaison. Cette fois, ce n’est pas pour parler de rumeurs de transfert ni pour débriefer ses sorties médiatiques, mais pour annoncer que le pivot des Suns va participer au tournoi de qualification olympique des Amériques avec les Bahamas, son pays natal.

La Coupe du Monde n’est pas le seul évènement de basket international de l’été ! Pour patienter un peu avant le début du Mondial (25 août), nous aurons droit à plusieurs tournois de préqualification olympique aux quatre coins du monde. Celui de la zone Amérique se déroulera du 14 au 20 août en Argentine, et Deandre Ayton sera de la partie avec les Bahamas. À 25 ans, le pivot va reporter le maillot de son pays pour la première fois depuis… 2016, soit deux ans avant sa draft.

« Je suis content d’être de retour avec l’équipe des Bahamas cet été. Notre but est de gagner. Ce tournoi est la première étape pour les qualifications aux Jeux Olympiques. Je suis toujours fier de représenter mon pays. Je suis impatient de mettre ce maillot des Bahamas et de défendre les couleurs de mon pays. » – Deandre Ayton, pour Innovate Sports

Ayton n’est pas la seule tête connue dans ce roster bahaméen, qui comporte trois autres NBAers ! Buddy Hield (Indiana Pacers) et Kai Jones (Charlotte Hornets) seront de retour en sélection après avoir disputé les qualifications au Mondial l’été dernier. De son côté, le nouveau coéquipier d’Ayton à Phoenix, Eric Gordon, fera ses premiers pas avec les Bahamas. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2010 avec les Etats-Unis, l’arrière de 34 ans semble avoir obtenu une dérogation pour représenter le pays de sa maman, native de Nassau.

NBA players Deandre Ayton, Eric Gordon, Buddy Hield and Kai Jones are on the roster for their native Bahamas for the Olympic Qualifier in Santiago de Estero, Argentina on Aug. 14-20. Other countries: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Panama, Uruguay and the US Virgin Islands.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 31, 2023

Avec quatre joueurs NBA dans le roster, les Bahamas semblent avoir une des équipes les plus compétitives de leur histoire. Si tout ce beau monde est bien géré par l’entraîneur Chris DeMarco, assistant chez les Warriors, les Bahaméens ont toutes leurs chances de performer dans ce tournoi de préqualification olympique. Ils affronteront l’Argentine, le Panama et Cuba en phase de groupe, avec pour objectif de terminer dans les deux premiers afin d’accéder à la seconde phase.

Source : Marc J. Spears, Innovate Sports, FIBA