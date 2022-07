Si les négociations pour essayer de ramener Kyrie Irving en Californie semblent être au point mort, les Lakers ne freinent pas le rythme sur leurs autres dossiers. Leur objectif ? Combler les manques constatés cette saison en ajoutant des soutiens à LeBron James et Anthony Davis. Les Purple and Gold seraient ainsi particulièrement chauds pour récupérer un shooteur, avec deux cibles en tête : Eric Gordon et Buddy Hield.

Pas de répit pour Rob Pelinka et sa team en ce début de mois de juillet. Bien décidé à reconstruire un roster compétitif après le désastre de la saison dernière, le GM des Lakers doit s’activer sur plusieurs fronts pour mener à bien sa mission. Le dossier médiatique du moment autour des Lakers concerne Kyrie Irving, mais il faut également penser au reste de l’équipe pour ne pas vivre une deuxième saison ratée. En plus des blessures, l’un des gros points faibles de la saison dernière se situait dans l’incapacité pour les deux leaders de cette équipe – LeBron James et Anthony Davis – de trouver un soutien assez régulier parmi leurs coéquipiers. Enfin ça, c’est quand les deux joyeux ont joué ensemble, et ce n’est pas arrivé souvent non plus. Bref, c’était bien Russell Westbrook qui aurait dû tenir en partie ce rôle, mais il n’a pas forcément fait le job. Pour rectifier le tir, les Angelinos se sont donc mis à la recherche d’un extérieur shooteur. L’idée ? Ajouter une option offensive de plus à leur équipe. D’après les infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, ils auraient déjà coché deux noms de potentielles futures recrues : il s’agit d’Eric Gordon et de Buddy Hield. Les deux joueurs correspondent plutôt pas mal au profil recherché mais il faudra convaincre leurs équipes de les lâcher puisqu’ils sont encore tous deux sous contrat.

🚨 Si les Lakers échouent concernant la piste Kyrie Irving, deux noms reviennent fréquemment : Eric Gordon… et Buddy Hield. Hield devait initialement rejoindre les Lakers il y a un an, avant que le transfert soit annulé pour finalement récupérer Russell Westbrook. pic.twitter.com/bbla67bP4i — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2022

Envoyé par les Kings chez les Pacers en plein milieu de la saison dernière, Buddy Hield possède encore deux ans sur son contrat avec un salaire autour des 20 millions de dollars par saison. Avant de faire venir Russell Westbrook, les Lakers s’étaient déjà sérieusement intéressés au joueur bahaméen la saison dernière. Cette fois, ça pourrait être la bonne puisque les Pacers sont plus ou moins ouverts à des opportunités de trade et que le gars rentre parfaitement dans le profil recherché : reconnu pour son adresse à 3 points, Hield pourrait être la pièce manquante d’un effectif qui a eu pas mal de soucis dans ce domaine (21ème pourcentage de la Ligue cette saison, Playoffs exclus lol). De son côté, Eric Gordon a aussi des arguments pour convaincre les Lakers d’aller le chercher. Après six saisons à Houston où il aura tout connu, il est peut-être l’heure de déménager. À 33 ans, Gordon a encore sorti une saison sympa et garde une bonne cote en NBA (13,4 points, 2 rebonds, 2,7 passes en 29,3 minutes de moyenne). Après avoir connu la bonne période des Rockets de James Harden, Rico pourrait se ramener avec son beau bagage d’expérience pour renforcer des Lakers en quête de renaissance. Avec en plus une équipe de Houston en reconstruction et qui ne compte pas forcément sur lui pour être au top de son niveau, l’occasion est belle. Mais ça ne sera pas simple puisque plusieurs franchises (dont les Sixers) se verraient bien récupérer l’arrière cet été. Il faudra donc batailler pour trouver la perle recherchée.

Au milieu de ce grand spectacle qu’est la NBA en ce début d’été, les Lakers placent leurs pions. En plus d’être actifs sur le dossier Kyrie Irving, ils préparent déjà plusieurs plans B éventuels. Maintenant, on attend avec impatience de voir quel(s) deal(s) ils arriveront à conclure dans les prochaines semaines.

