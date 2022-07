Dans son nouveau podcast, The Hoop Collective, l’insider Brian Windhorst a rapidement évoqué la situation de Myles Turner aux Pacers au détour d’une discussion sur l’avenir de Deandre Ayton du côté de Phoenix. Régulièrement concerné par des rumeurs de trade, le fermier devrait donc partir avant la saison prochaine. Nous, on demande à voir.

Le père Noël, les oeufs de Pâques, l’agenda TrashTalk, Myles Turner annoncé sur le départ… il y a des choses comme ça qui reviennent toujours une fois dans l’année. Vous l’aurez compris l’avenir du plus grand architecte Lego de NBA est encore une fois annoncé loin de l’Indiana. Cette fois-ci l’info nous provient de Brian Windhorst, insider d’ESPN. Dans la dernière édition de son podcast – principalement consacrée à Kyrie et KD – le reporter évoque la situation compliquée de Deandre Ayton au Suns. Également sur le départ, l’intérieur de Phoenix a rencontré différentes franchises, non-concernées par les négociations autour de Kevin Durant, pour étudier les possibles voies de sortie qui s’offrent à lui. Pourquoi on décide de vous parler de Ayton alors que le papier a pour sujet Turner ? Et bien car les Pacers sont pour Windhorst l’une des équipes à surveiller dans le cadre de ce dossier, ayant notamment comme contrepartie éventuelle Myles Turner :

« Et puis Myles Turner… Il pourrait être transféré à Phoenix via un sign-and-trade avec Ayton, ou il m’a été confié qu’il pourrait aller quelque part ailleurs. Mais Myles Turner… Il y a de fortes chances qu’il ne soit plus un Pacer l’année prochaine. » – Brian Windhorst

Bon, même si on a appris à considérer avec prudence l’info étant donné sa redondance annuelle, il faut quand même avouer qu’elle a de grandes chances de cette fois-ci se voir avérée. Il y a quelques mois, le leader de la franchise, Domantas Sabonis, était transféré à Sacramento en échange (entre autres), de Tyrese Haliburton et Buddy Hield. Il y a quelque jours, Malcolm Brogdon était quant à lui envoyé aux Celtics en échange de Daniel Theis et Aaron Nesmith. Le message est plutôt clair : c’est l’heure de sortir le casque, la brouette et le ciment car on va reconstruire un projet à Indianapolis. Comme l’explique Windhorst, l’objectif du general manager Chad Buchanan est d’agrandir au maximum le cap space d’Indiana et garder un maximum de jeunots prometteurs (Jalen Smith, Haliburton). Avec 18 millions de dollars la dernière année, le contrat de Myles Turner est une sorte d’épine dans le pied des fermiers dont il faut se débarrasser. Onzième choix de la Draft 2015, le big man pourrait ainsi avoir une bonne idée en préparant ses valises afin de quitter la franchise dans laquelle il évolue depuis sept ans. À 26 ans, il tournait la saison dernière à 12.9 points, 7.1 rebonds, 2.8 contres à 51% au shoot dont 33% à 3-points avant de se blesser au pied gauche au bout de 42 matchs et de manquer le reste de la régulière. Interrogé en décembre dernier, le pivot s’était d’ailleurs exprimé au sujet de son rôle, qu’il trouvait trop restreint. Désireux de mettre ses qualités défensives et sa capacité à étirer le jeu (1,5 tir du parking par match en 2021-22) au service d’une équipe dans laquelle il pèserait plus, le natif de Bedford ne peinera donc pas à se remettre d’un départ des Pacers.

Il semblerait donc que les envies d’ailleurs de Myles Turner puissent finir par se concrétiser cet été. Deux fois meilleur contreur de NBA, le profil de l’intérieur intéresse sans aucun doute plusieurs franchises. Après Warren, Oladipo, McDermott, Sabonis ou encore Brogdon, le pivot sera donc peut-être le suivant à quitter le navire. Drôle de fin pour celui que tout le monde voyait partir en premier.

Source : The Hoop Collective