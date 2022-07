Si Kevin Durant a bouleversé le monde de la NBA en demandant son transfert des Nets et en partageant sa destination préférentielle aka Phoenix, il est beaucoup plus discret depuis une semaine. Et cela n’aide pas vraiment à faire avancer le schmilblick, le dossier du trade de KD peinant à monter en température.

Si vous avez le 06 de Kevin Durant et que vous tentez de le contacter pour essayer de le convaincre de rejoindre votre équipe préférée, y’a de fortes chances que vous tombiez sur sa messagerie. « Vous êtes bien sur le répondeur de la zone de confort. Si vous avez 3 All-Stars tapez 1. Si vous avez 2 All-Stars tapez 2. Si c’est moins, merci de ne pas laisser de message. » Car Mister Durant a visiblement décidé d’activer le mode silence radio depuis quelques jours. C’est en tout cas ce que nous partage l’insider Chris Haynes de Yahoo Sports. Selon lui, plusieurs stars de la Ligue ont tenté de contacter KD récemment histoire de prendre un peu la température par rapport à ses intentions concernant son avenir. En vain. « Il ne parle à personne. Il ne demande aucun numéro de téléphone, il ne répond pas aux messages. KD est injoignable » a indiqué Haynes sur son podcast avec son collègue Vincent Goodwill. On a certes vu Kevin Durant sortir de sa grotte ces derniers jours pour faire un pick-up game avec Kyrie Irving, Cade Cunningham et quelques autres, et de récentes rumeurs ont laissé entendre qu’il avait eu des petites discussions avec les stars des Warriors Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Mais sinon, c’est vrai que c’est plutôt le calme plat en ce qui concerne KD, qui visiblement se contente de squatter Twitter et passer du temps avec ses proches pendant que les Nets discutent avec d’autres franchises à son sujet.

Comme l’a mentionné le journaliste d’ESPN et nouvelle star de Twitter Brian Windhorst, la discrétion de Kevin Durant n’aide pas à faire avancer le dossier actuellement. Tout ce qu’on sait vraiment, c’est que la destination préférée de KD, c’est Phoenix. Durant veut jouer avec Devin Booker et rejoindre la machine des Suns pour tenter de retrouver les sommets. À part ça, on n’a eu que très peu d’indications sur ce que Kevin Durant est prêt à envisager comme scénario, et cela peut refroidir certaines franchises même si elles obtiendront théoriquement KD pour quatre ans en cas de transfert. Aujourd’hui, la superstar des Nets semble simplement vouloir prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et voir comment la situation peut potentiellement évoluer après avoir partagé publiquement son envie de quitter Brooklyn. Si les discussions entre les Nets et les autres franchises intéressées par ses services peinent vraiment à se débloquer dans les jours voire semaines à venir, peut-être que Durant adoptera une position différente. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Ayant la main sur le dossier, les Nets continuent de demander une énorme contrepartie pour leur franchise player et semblent prêts à jouer la montre, tandis que la concurrence n’est pas en capacité – ou ne veut pas – répondre à cette demande pour l’instant.

Ça ne bouge pas beaucoup sur le dossier Kevin Durant, et le principal intéressé ne fait rien pour accélérer les choses. On l’a dit, cette saga très complexe pourrait durer une bonne partie de l’été avant de trouver une résolution, et on ne peut pas exclure complètement un scénario où KD reste tout simplement à Brooklyn.

Source texte : Yahoo Sports, ESPN