Agent libre restreint, Deandre Ayton attise les discussions depuis l’élimination décevante des Suns en demi-finale de Conf’ contre les Mavs. Mais après plusieurs semaines de rumeurs, l’avenir s’assombrit encore un peu plus pour le pivot, qui voit le nombre de possibilités se réduire au fil des jours et n’est pas en très bons termes non plus avec sa franchise. On fait le point sur le dossier brûlant de l’été dans l’Arizona.

Après le choke assez énorme des Suns contre les Mavs lors d’un Game 7 à domicile qui aurait dû les envoyer en Finales de Conf’, on s’attendait à ce que des choses bougent à Phoenix. Et les rumeurs sont assez vite arrivées en se concentrant particulièrement sur un joueur : Deandre Ayton. Pièce importante de cette équipe ces dernières années, le numéro 1 de la Draft 2018 tourne en double-double de moyenne depuis son arrivée dans la Ligue. Mais son comportement nonchalant a déjà été pointé du doigt, et l’élimination de cette saison a fait ressortir des désaccords entre le joueur et sa franchise. Pas terrible pour un joueur qui vise un contrat max cet été. Mais jusqu’ici, il n’y avait pas d’inquiétudes particulières à son sujet, puisque plusieurs franchises semblaient en mesure de lui proposer la somme qu’il attend. Une situation qui est doucement en train de tourner en défaveur du pivot bahaméen d’après les dernières informations de Jake Fischer de Bleacher Report. Les portes de plusieurs franchises intéressées seraient en effet en train de se refermer, et les possibilités d’obtenir un gros contrat cet été se réduisent. Alors qu’il était chaud pour signer Ayton au prix fort il y a quelques semaines, le management de Detroit pourrait par exemple se raviser, car avec les mouvements opérés à la Draft et l’arrivée de Jalen Duren, les besoins ne se situeraient plus sur le poste 5 dans le Michigan.

Deandre Ayton in 2022: 17.2 PPG

10.2 RPG

63.4 FG%

30 double-doubles Top 10 in PPG, RPG and FG% by a center. pic.twitter.com/zI7wxIsSgI — StatMuse (@statmuse) June 28, 2022

Même chose du côté de Charlotte et d’Indianapolis, qui prioriseraient d’autres options sur lesquelles poser leurs billets. Chez les Hornets, on a pour l’instant la tête à la prolongation de Miles Bridges après sa grosse saison, et la qualité de la proposition pour Ayton dépendrait du deal passé avec l’ailier. Dans l’Indiana, on part plus sur une reconstruction autour de prospects peu coûteux, sans vraiment la volonté de lâcher du gros contrat. Dernière option du moment, Toronto serait disposé à récupérer un gros poste 5 quitte à lâcher un gros contrat. Mais les possibilités financières canadiennes sont limitées, et il faudrait passer par un sign-and-trade pour que l’opération soit réalisable. Et même un retour à Phoenix avec un contrat moins lucratif est difficile à envisager puisque les relations du grand avec Chris Paul et Monty Williams sont décrites comme « intenables » par le journaliste américain. Malgré son jeune âge (23 ans) et le fait qu’il est déjà l’un des pivots les plus valuables de la Ligue, Deandre risque donc de passer à côté de son contrat max cet été. Avec l’ouverture de la Free Agency jeudi, Ayton devrait recevoir des proposition, mais de qui et à quel niveau de salaire ? C’est toute la question pour ce dossier aussi épineux qu’un cactus de l’Arizona, malgré un intérêt potentiel des Spurs, mais probablement pas au prix auquel on l’aurait pensé il y a encore quelques semaines.

Le départ de Deandre Ayton de Phoenix, avec un gros contrat à la clé, était attendu il y a quelques semaines seulement. Mais tout va très vite en NBA, et aujourd’hui plus personne ne semble disposé à offrir le max au pivot des Bahamas qui va peut-être devoir revoir ses ambitions financières à la baisse, en sachant que les Suns ne matcheront sûrement pas les offres faites par les autres franchises malgré son statut de restricted free agent.

Source : Bleacher Report, Twitter @statmuse