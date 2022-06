Après un peu plus d’une année remplie d’interrogation du côté de South Beach, Victor Oladipo serait sur le point de quitter le Miami Heat. Il y a donc potentiellement un coup à jouer pour les franchises à la recherche d’un arrière qui cherche à se relancer. Alors, qui est chaud sur Dipo à la Free Agency ?

Victor Oladipo sort d’une saison 2021-22 assez intrigante. Pour ceux qui n’ont pas trop suivi, on vous la refait. Après son trade de Houston à Miami en mars 2021, une (nouvelle) blessure au tendon quadricipital l’empêche de faire son trou au Heat et le cloue sur le banc en costard jusqu’à la fin de l’année après seulement quatre matchs sous ses nouvelles couleurs. Cette saison, l’arrière tourne à 12,4 points, 2,9 rebonds et 3,5 passes de moyenne en 21,6 minutes et surtout… huit matchs joués, lui qui a fait son retour sur les parquets en mars 2022. En quinze mois, Mr. Feathery n’a donc joué qu’une douzaine de rencontres avec le maillot du Heat, avec des hauts et des bas. Alors peut-être qu’un nouveau départ loin de la Floride ne lui ferait pas de mal. En tout cas selon Jake Fischer de Bleacher Report, il y a peu de chances de revoir Dipo sous le maillot de Miami, d’autant plus qu’en marge de Victor il y a le dossier de la prolongation de contrat de Tyler Herro – un autre arrière – à gérer.

“Selon les prévisions, la prolongation de Tyler Herro avec Miami s’établira autour de 25 millions de dollars en valeur annuelle moyenne. Victor Oladipo ne devrait pas revenir au Heat et susciterait l’intérêt de Washington, Denver et Detroit, avec un salaire à la hauteur de la taxpayer mid-level exception [6 millions, ndlr.].” – Jake Fischer pour Bleacher Report

Washington, Denver, Detroit. Est-ce que l’une de ces trois franchises peut accueillir Oladipo l’an prochain ? À voir mais avec les dernières transactions qui ont animé la Ligue aujourd’hui, rien n’est moins sûr. Les Wizards et les Nuggets ont réalisé un échange impliquant Monte Morris, Will Barton, Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith, et les Pistons viennent de récupérer Alec Burks et Nerlens Noel.

🚨 Victor Oladipo, Danilo Gallinari, Terrence Ross et TJ Warren sont sur les tablettes d’équipes contenders qui souhaitent renforcer leur banc. Boston, Dallas et Denver à surveiller, Miami également avec le potentiel départ de PJ Tucker. D’autres équipes vont se positionner. pic.twitter.com/Odspdtpma4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

En tout cas la question que l’on peut se poser aujourd’hui, c’est de savoir si Victor Oladipo est vraiment capable de jouer efficacement pour un candidat au titre. Comme dit précédemment, il n’a pas beaucoup joué depuis sa très belle campagne 2017-18 (All-Star, MIP, All-NBA Third Team, All-Defensive First Team). 36, 19, 33 et 8 matchs effectués par saison, c’est vraiment peu. Dans le cas où une équipe comme Denver serait toujours sur le dossier, pas sûr que l’arrivée d’Oladipo soit un vrai game changer dans la quête de la bague de champion pour la franchise du Colorado. En tout cas le plan de Victor semble assez simple : se relancer lors de la saison à venir en étant sur un contrat plutôt court-terme et pas trop onéreux, pour ensuite récupérer une vraie place et un deal plus solide. Voilà ce que recherche le chanteur de R&B mielleux. Et outre les franchises citées précédemment, les Kings seraient aussi sur le coup pour récupérer Monsieur Oladipo. Un joueur expérimenté et revanchard qui débarque dans une équipe qui veut absolument retrouver les Playoffs, why not. On ne dirait pas non à une réunion du duo Sabonis – Oladipo en Californie !

Alors que Tyler Herro se frotte lui les mains dans l’optique de pouvoir gagner plus de thunes pour nourrir sa famille qui va bientôt s’agrandir avec un second bébé, du côté de Vico on cherche visiblement à prendre un nouveau départ. Mais où ? Début de réponse demain !

Sources texte : Bleacher Report, James Ham (ESPN Sacramento)