Oui, quand on perd en Finales, il est forcément difficile de penser à autre chose qu’aux quatre dernières défaites subies. Mais après avoir pris du recul, il faut aussi penser à nouveau au chemin parcouru pour en arriver jusque-là. Deux semaines après la fin de la saison, Marcus Smart a donc décidé de revenir sur l’excellent run de son équipe en Playoffs.

Sweep de l’un des favoris au titre au premier tour, élimination du champion en titre au second et sortie du premier de l’Est en Finales de Conférence. Voilà ce qu’ont accompli les jeunes Celtics durant ces Playoffs 2022. Une course éprouvante mais exceptionnelle de Boston en postseason, qui s’est malheureusement conclue sur une défaite en Finales NBA contre les Warriors et leur dynastie aux airs imperturbables. Mais comme dit plus haut, les humains ont plus tendance à retenir le négatif que le positif. Il aura donc fallu quelques semaines pour que Marcus Smart puisse en parler tranquillement lors d’un camp de basket dans la banlieue éloignée de Boston. En réfléchissant sur la situation et en revenant sur ces deux derniers mois, le meneur des C’s avait pas mal d’interrogations : que se serait-il passé si Robert Williams III ou lui-même ne s’étaient pas blessés durant ce run, par exemple. Le meneur de Boston a été interrogé sur pas mal de raisons pouvant avoir joué sur la défaites des Celtics en Finales, notamment sur la grande pression que le jeune franchise player de Boston Jayson Tatum a pu subir.

“Tu arrives et on te donne les clés tout de suite, et ça c’est beaucoup de pression. Continue à grandir. […] Ne vous inquiétez pas de ce que les autres disent, parce que vous aurez toujours des gens qui vous aiment et d’autres qui vous détestent.” – Marcus Smart pour Boston Herald

Et en parlant de gens qui le détestent, Marcus Smart a deux doctorats sur le sujet. En effet, l’ancien joueur d’Oklahoma State a été pendant pas mal de temps embourbé dans les rumeurs de transferts et surmonté de critiques à chaque faux pas. Aujourd’hui, sa saison 2021-22 à titre individuel a réussi à mettre tout le monde d’accord. Aux côtés du duo JB-JT leader au niveau du scoring, Marcus est devenu un vrai leader vocal qui a réussi à inculquer aux jeunes la volonté d’aller au combat le couteau entre les dents et de ne jamais rien lâcher face à l’adversité. Il est d’ailleurs très fier de cet esprit de combativité dont ont fait preuve ses coéquipiers et lui lors de ces Playoffs 2022. Selon le principal intéressé, le meneur des C’s a d’ailleurs lui-même réussi à prouver tout au long de la saison ce dont il était capable.

« Nous avons eu des meneurs de jeu vedettes, et pourtant, c’est le seul meneur qui n’en était soi-disant pas un qui a mené l’équipe en Finales. Je pense que ça en dit assez. Je n’ai pas vraiment besoin d’en dire plus. Je pense que tout le monde voit et comprend, enfin, la personne que je suis vraiment, et ce que je peux faire si j’en ai l’occasion. »

Les meneurs de jeu en question, ce sont bien sûr Kyrie Irving et Kemba Walker. Oui il faut bien l’admettre, tous les fans des Celtics misaient sur eux pour mener Boston le plus loin possible en Playoffs… et les runs en Playoffs des C’s de ces dernières années ont été pas mal décevants. Avec Kyrie puis Kemba, Boston a échoué à deux reprises à passer l’étape des Finales de Conférence, et cette année avec Smart à la mène, les choses sont devenues limpides. Le garçon a été élu Défenseur de l’Année, premier titre pour un meneur depuis 1996, le plus ancien joueur du roster des C’s connaît la maison comme sa poche et n’a pas eu bien de mal à rameuter ses coéquipiers derrière lui pour aller chercher ce titre de champion de Conférence Est. Le lieutenant des Celtics compte bien continuer à aider sa franchise de cœur et ses coéquipiers à rester au sommet. S’il faut ajouter de nouveaux joueurs à l’effectif pour cela ? Ok, Marcus Intelligent fait confiance à son GM et ancien coach Brad Stevens.

« Je n’y prête pas beaucoup d’attention [aux rumeurs et aux critiques]. Je sais ce que j’amène et c’est ce sur quoi je me concentre, ce que j’apporte à cette équipe. Pour le reste tout ira bien, Brad (Stevens) est excellent dans ce qu’il fait et il va trouver les bonnes pièces pour s’assurer que nous restons dans la bonne direction. »

Après avoir traîné dans les rumeurs de trade et dans les bouches de fans assez critiques depuis plusieurs années, Marcus Smart a eu l’occasion de répondre avec brio en Playoffs pour emmener les Celtics en Finales NBA. Une chose est sûre aujourd’hui, le plus ancien joueur de l’effectif de Boston n’est pas encore prêt de partir, et ne voudra pas s’arrêter à une seule malheureuse participation en Finales NBA.

Source texte : Boston Herald