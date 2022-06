Dans un peu plus de 24h la NBA sera sens dessus dessous avec des dizaines de joueurs se croisant dans les aéroports du pays et/ou apprenant en direct de leur pieu qu’ils doivent faire leurs valises au plus vite. D’ici-là ? Des rumeurs, des on-dit, des ragots. On vous file toutes les dernières infos, et on reprend nos jumelles et nos micros !

🚨 Baisse de tension à Brooklyn, après une semaine tendue autour du dossier Kyrie Irving. Le joueur et les Nets devraient trouver un accord prochainement, sur 2 années de plus minimum (potentiellement 4), avec des critères liés à sa présence sur les terrains. À confirmer. pic.twitter.com/MkbZKoxxfe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 D’ici quelques heures, Bradley Beal devrait renoncer à sa player option et signer, en cette fin de semaine, une prolongation max à Washington. Le tarif final : 248 millions de dollars sur 5 ans. Les Wizards veulent travailler autour de leur franchise player cet été. pic.twitter.com/n9Uaqi8ChT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Le pont semble définitivement brisé entre les Suns et Deandre Ayton. Les Spurs seraient en pôle position pour signer le pivot sur cette fin de semaine. À voir si Phœnix matchera quelconque contrat (sign and trade), mais l’union entre les Suns et le pivot n’ira pas plus loin. pic.twitter.com/gbblUG9L8m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Prolonger RJ Barrett est la priorité des Knicks en interne cet été, la bataille se joue désormais sur le tarif. Si certains émettent l’option d’un contrat à la John Collins (125 millions sur 5 ans), d’autres murmurent un éventuel contrat max vu l’énorme potentiel du Canadien. pic.twitter.com/xJYEBdjJN0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Plusieurs exécutifs s’attendent à voir Jalen Brunson aux Knicks être la toute première signature de la Free Agency 2022. Le tarif : 100 à 110 millions de dollars sur 4 ans. Même du côté de Dallas, il y aurait une forme de réalisation que son départ à New York est inévitable. pic.twitter.com/09vszzkSiO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Avec le transfert de Nerlens Noel ce mardi soir, prolonger Mitchell Robinson est redevenu prioritaire. On parle de 55 à 60 millions de dollars sur 4 ans, en attendant de voir si d’autres équipes se positionneront sur lui. La place est libre pour Mitch chez les Knicks. pic.twitter.com/KMwu5zAp8D — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Alors qu’ils semblaient en position idéale pour envoyer un contrat max sur Deandre Ayton ou Miles Bridges, les Pistons ont plutôt décidé de faire des ajustements légers. L’intégration de Noel + Burks a réduit considérablement l’espace financier à Detroit, discrétion à suivre. pic.twitter.com/FnXTk0o6IC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 La prolongation de Marvin Bagley sera un des derniers mouvements prioritaires réalisés par les Pistons cet été. Une belle demi saison dans le Michigan, qui pourrait lui permettre de toucher entre 18 et 21 millions de dollars sur 2 ans, sinon 25 à 30 millions sur 3 ans. pic.twitter.com/tOs2qKd518 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Avec le départ probable de Jalen Brunson vers New York, Dallas pourrait poser toute son attention sur Goran Dragic. Un autre nom qui aurait fuité : Gary Payton II. Les Mavs veulent se renforcer sur les ailes, il faudra surveiller la situation de Davis Bertans prochainement. pic.twitter.com/RcwnL7S2BR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Plusieurs exécutifs s’attendent à ce que Daryl Morey trouve le moyen de signer PJ Tucker ce week-end. Tarif : 30 millions de dollars, 3 ans. Pour ce faire, surveillez les noms de Shake Milton et Furkan Korkmaz en prio, transférables pour créer l’espace financier nécessaire. pic.twitter.com/Ist2Tu5CVY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Les Nets et Nic Claxton pourraient trouver un terrain d’entente et prolonger rapidement. Le pivot, qui était dans les rumeurs de transfert à la dernière deadline, pourrait remplir un rôle fondamental sans coûter trop cher à Brooklyn. Tarif à définir prochainement. pic.twitter.com/LUIpPaMKo2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Les Warriors ont exprimé à Andre Iguodala leur souhait de le voir revenir à Golden State. Le vétéran pourrait prendre sa retraite, ou pivoter vers un rôle « à la Udonis Haslem », c’est à dire assistant coach qui prend une place dans l’effectif. Réponse à venir ce week-end. pic.twitter.com/V9S4BwGoC0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Avec les Pistons et les Pacers plutôt sortis de l’équation, les Cavs pourraient trouver un terrain d’entente avec Collin Sexton. Le meneur souhaitait toucher 20 millions la saison, mais le marché ne le proposera probablement pas. 16-18 millions la saison et ça repart ? pic.twitter.com/JpJaVx6pNU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Les Cavs sont toujours intéressés par l’idée de revoir Ricky Rubio dans leur effectif la saison prochaine. Incertitude cependant sur la blessure du meneur et donc sa date de retour, sachant que les Cavs auront besoin d’un backup meneur dès la reprise de la saison NBA. pic.twitter.com/uzfEEXqG8C — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 211 millions de dollars sur 4 ans. C’est l’extension à laquelle Karl-Anthony Towns est éligible, et c’est probablement ce qui sera proposé par Tim Connelly, nouveau dirlo des Wolves, cet été. Ne pas inquiéter KAT, et lui montrer d’entrée que l’avenir se construira avec lui. pic.twitter.com/2nux3pXfPo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 On en parlait il y a une dizaine de jours, une extension de Damian Lillard à Portland serait dans les tuyaux. 2 saisons de plus chez les Blazers, en plus de la suivante, pour 95 à 100 millions au total. Le message du management de Portland veut être clair pour Damian. https://t.co/g6fEuG37jN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Anfernee Simons et Jusuf Nurkic, ça devrait logiquement prolonger à Portland avec un premier tarif qui sort des bureaux. 80 millions sur 4 ans (ou 100 sur 5) pour Simons, prix d’ami à voir pour Nurkic. Jerami Grant récupéré et Josh Hart conservé, les dépenses sont faites. pic.twitter.com/hEAtjGYBap — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Trois équipes semblaient être sur Tyus Jones, mais le récent transfert des Wizards pourrait changer la donne. Minnesota et Cleveland surveillent Tyus, avec Memphis évidemment toujours dans le coup. L’arrivée de Monte Morris à Washington a potentiellement retiré un client. pic.twitter.com/7gYJH1JHeI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Kentavious Caldwell-Pope transféré à Denver, le prochain sur la liste pourrait être Kyle Kuzma. Les discussions de prolongation de contrat à venir pourraient refroidir les Wizards, qui souhaitent miser énormément sur le développement de leurs jeunes en interne cet été. pic.twitter.com/CiO9POszjq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Atlanta continue à mettre la pression sur les Spurs pour obtenir Dejounte Murray. San Antonio veut ses 4 futurs 1er tour de Draft, à voir si (1) John Collins sera dans le deal ou (2) Danilo Gallinari et (3) quelle 3ème équipe s’intégrerait au potentiel transfert. À suivre. pic.twitter.com/V1aUt8wJao — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Victor Oladipo, Danilo Gallinari, Terrence Ross et TJ Warren sont sur les tablettes d’équipes contenders qui souhaitent renforcer leur banc. Boston, Dallas et Denver à surveiller, Miami également avec le potentiel départ de PJ Tucker. D’autres équipes vont se positionner. pic.twitter.com/Odspdtpma4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Mo Bamba intéresse beaucoup d’équipes, la liste ne fait que s’agrandir chaque jour. Raptors, Bulls, Mavs, Rockets, et bien évidemment Orlando qui souhaiterait conserver son jeune pivot. Avec l’arrivée de Paolo Banchero, le fit serait excitant à développer chez le Magic. pic.twitter.com/dAKGQ81jiX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022

🚨 Un peu de calme sur les rumeurs à Utah ? L’arrivée de Will Hardy en tant que coach pose la question de l’effectif qui lui a été promis. Le Jazz continue d’écouter les offres (Gobert), mais la simple présence d’un nouveau coach et de quelques ailiers en plus pourrait suffire. pic.twitter.com/NlwfneoiuP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2022