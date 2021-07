Free Agency, Draft, transferts… : le marché sur le point de s’ouvrir, alors ça chauffe tout doucement en NBA

Si le rouleau compresseur de Phoenix et les Jeux Olympiques qui approchent trustent l’actualité « chaude » sur la planète basket, les rumeurs ne sont jamais bien loin dans l’univers merveilleux de la Grande Ligue. Parce que mine de rien, l’intersaison approche à grands pas, avec notamment la Draft et la Free Agency. Du coup, un point complet s’impose afin d’être au courant des derniers bruits de couloir. Allez, on envoie les tweets en rafale.

# Ben Simmons et les Wolves

🚨 Minnesota a donc discuté d’un transfert autour de Ben Simmons. Cependant, Towns, Edwards et Russell sont considérés comme intouchables par les Wolves à l’heure actuelle, ce qui rend tout modèle de transfert compliqué. Discussions avec une 3ème-4ème équipe ? Possible. pic.twitter.com/QU44beEGCK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

🚨 Les Wolves vont devoir être créatifs cet été pour améliorer leur effectif. Towns, Edwards et D-Lo sont aujourd’hui intouchables, la fin de saison régulière a offert des perspectives et Minnesota veut voir si avec un été complet + un coach solide ça peut retourner en Playoffs. pic.twitter.com/CKlku4FIoE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# Sixers

🚨 Les Sixers ont plusieurs priorités cet été hormis le dossier Ben Simmons : renforcer le banc + développer les jeunes en interne. Les progrès de Maxey et Thybulle peuvent combler les limites de l’effectif. Agent libre cet été, Danny Green pourrait partir jouer ailleurs. pic.twitter.com/Hkloln0Hj7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# Stephen Curry

🚨 Stephen Curry pourrait prolonger aux Warriors cet été, pour un contrat record de 214 millions de dollars sur 4 ans. Le management de Golden State est aujourd’hui confiant que cela va se faire. Curry serait ainsi conservé jusqu’en 2026-27. En attente de la Woj Bomb. pic.twitter.com/tBYbOQbh60 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# le pick 10 des Pelicans

🚨 Qui veut le 10ème pick de la Draft 2021 ? Les Pelicans sont actuellement en train de le marchander, contre un vétéran qui puisse faire progresser le groupe dès la saison prochaine. New Orleans accumule beaucoup de jeunes, il faut des darons (+ un coach) pour passer un cap. pic.twitter.com/ew0avSWUmi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# Spurs

🚨 Les Spurs seraient ouverts à l’idée de transférer Dejounte Murray et Derrick White. Plus globalement, San Antonio possède un wagon de jeunes talents et pourrait en inclure plusieurs dans un deal cet été. Reste à voir qui les Spurs considèrent comme prioritaire (Keldon ?). pic.twitter.com/ONBYW44SdG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# Lakers

🚨 Qui reviendra aux Lakers, entre Caruso, Schroder et Horton-Tucker ? Cela pourrait être les 3. Caruso semble prioritaire, sur un deal convenable (10-12 millions l’année). Schroder est au centre du bordel, s’il demande trop cher les Lakers pourraient signer un autre meneur. pic.twitter.com/EgRIaQhjRj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

🚨 Le pick 22 des Lakers attaché à Kyle Kuzma ou Kentavious Caldwell-Pope, ça intéresserait quelqu’un ? Difficile de savoir si les Lakers se sépareront de leur pick à la Draft 2021, mais si c’est le cas ce sera pour apporter du shoot à trois points, vétéran qui défend bien. pic.twitter.com/N66M2tyzex — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# Celtics

🚨 Interrogations sur les pivots à Boston. Est-ce que tu transfères Tristan Thompson ? Pas sûr, vu l’historique de blessures de Horford et Williams. Si tu prolonges Robert Williams, c’est à combien cet été ? Quelle répartition de minutes au poste de pivot ? Au boulot, Udoka. pic.twitter.com/BKP4RHHnzF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# le pick 6 de la Draft

🚨 Scottie Barnes ou Jonathan Kuminga au Thunder en pick 6 de la Draft 2021 ? Les débats se multiplient en interne, avec une touche tout de même prometteuse : OKC a confiance en son système de développement au tir (SGA, Dort) pour que ces deux phénomènes progressent en attaque. pic.twitter.com/KURqyZ6Prj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

# Marcus Smart

🚨 Marcus Smart meneur titulaire à Boston la saison prochaine ? Fort possible. Si les Celtics ont prévu de se renforcer cet été notamment à la création, l’ancienneté de Smart, son profil de jeu et son entente avec Ime Udoka pourraient lui offrir les clés de la mène en titulaire. pic.twitter.com/hSkdQXtFVe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2021

Voilà, vous savez tout sur les derniers bruits qui traversent les couloirs de la Grande Ligue actuellement. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un nouveau point, avant que le chaleur de l’été ne s’installe définitivement.