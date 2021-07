Free Agency, Draft, trade machine : le point complet sur les dernières rumeurs, et il commence à faire chaud dans le salon

On l’a bien compris hier soir avec la première transaction d’envergure entre les Grizzlies et les Pelicans, la saison des amours est bel et bien lancée en NBA pendant que quelques petits coquin s’amusent à Tokyo, alors que la Draft approche à grands pas… et si vous voulez qu’on fasse un burn-out faudrait pas vous y prendre autrement. On profite donc de ce début de journée un peu frais pour balancer sans préavis toutes les dernières rumeurs en provenance de la Grande Ligue, pas de panique y’en aura pour tout le monde.

🚨 Daryl Morey surveillerait la situation à Portland (Lillard) et Washington (Beal) pour mieux ajuster ses potentielles offres de trade incluant Ben Simmons. Pour le moment pas de package proposé, mais si une des deux stars ne se sent pas mieux entourée, Morey pourrait dégainer. pic.twitter.com/Ws0vu1DUf0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Kyle Lowry demanderait 25 à 30 millions par saison sur son nouveau contrat qu’il négociera cet été. Les Pelicans, Bulls, Mavs, Knicks et Heat sont dans la course avec évidemment le duo Sixers-Lakers. Pas de ring chasing en priorité, gros contrat attendu pour le vétéran. pic.twitter.com/GPvgLVfoIy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Dennis Schroder qui prolonge aux Lakers, ça reste la plus forte probabilité cet été. Les Lakers gardent un œil sur Lowry, Dinwiddie et DeRozan, au cas où. Mais comme les bruits récents l’ont rapporté, Los Angeles cherche un 3ème gros joueur créateur qui peut aider LeBron-AD. pic.twitter.com/SUAQ7uz2Q7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Le package Kyle Kuzma + Kentavious Caldwell-Pope a été proposé à beaucoup d’équipes récemment. Kuzma intéresse plusieurs franchises, un deal avec les Kings autour de Buddy Hield a été discuté et pourrait se préciser d’ici jeudi soir, lors de la Draft 2021. pic.twitter.com/izhhpQWmEr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 En draftant Evan Mobley ce jeudi, les Cavs pourraient ralentir sur les rumeurs de transferts autour de Collin Sexton. Cleveland aimerait faire un push vers le play-in tournament la saison prochaine, et difficile d’avoir une contrepartie qui aide les Cavs vers cet objectif. pic.twitter.com/29a413gWN6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Proche de Pascal Siakam et de son camp, Earl Watson a été intégré récemment sur le banc des Raptors. Ce n’est pas anodin, pour le moment ce serait même davantage Toronto qui reniflerait le marché pour Siakam plutôt que des équipes qui appelleraient les Raptors pour l’obtenir. pic.twitter.com/P6syjS65Jp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Bob Myers a indiqué que, pour le moment, les Warriors vont conserver leurs picks 7 et 14 à la Draft 2021. Ça peut évidemment changer cette semaine, notamment si le dossier Beal évolue, mais l’arrivée de Kenny Atkinson en assistant pour développer les jeunes n’est pas anodine. pic.twitter.com/7hPIUdEfYX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 John Collins pourrait recevoir une offre aux alentours des 105-110 millions sur 4 ans par les Hawks cet été. Agent-libre restreint, Collins peut signer ailleurs mais le max qui peut lui être proposé est 120 millions sur 4 ans, et Atlanta pourra matcher cette offre. pic.twitter.com/Xw1LNaRKGW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Les Knicks, Bulls, Clippers et Lakers parmi les équipes les plus intéressées par DeMar DeRozan cet été. Agent libre, DeRozan a indiqué que sa priorité était avant tout de remporter un titre, il devrait donc mettre en avant les équipes proposant les meilleures chances de win. pic.twitter.com/vpg90R2FD3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Aucune indication pour un scénario autre que Kawhi Leonard qui prolonge aux Clippers cet été. La plupart des observateurs s’attend tout simplement à une prolongation contractuelle de Kawhi dans le projet Clippers avec PG et Tyronn Lue, en attendant son retour sur le terrain. pic.twitter.com/Uuoxe5yZdy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Derrick Rose pourrait faire son retour à Chicago cet été, le scénario a en tout cas été discuté en interne côté Bulls. MVP en 2011 à Chicago, Rose ne sait pas encore si les Knicks vont le prolonger et les Bulls utiliseraient bien ses services en sortie de banc – vétéran. pic.twitter.com/EvI6g5gUJn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Chris Paul qui signe aux Lakers cet été, si improbable que cela ? Agent libre cet été s’il décline sa player option (44 millions), CP3 pourrait retrouver Los Angeles où sa famille habite toute l’année : c’était un des points importants dans le deal à Phœnix, rester à l’Ouest. pic.twitter.com/ngHjsJjqQk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Bradley Beal n’a pas demandé de transfert aux Wizards. Les Warriors, Hawks, Sixers et le Heat se tiennent prêts en cas de changement, mais pas de demande effectuée ou attendue. Piste à surveiller : Russell Westbrook, si des rumeurs de transferts enflent même si peu probable. pic.twitter.com/sCF0BPM8Fe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Les Sixers n’ont apparemment pas pu communiquer avec Ben Simmons depuis la fin des Playoffs. Malgré les propos initiaux du management de Philly qui souhaitait travailler avec Ben sur son jeu cet été, un transfert semble désormais inévitable avant la saison NBA 2021-22. pic.twitter.com/UG2SKqziZE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Il y a un intérêt mutuel entre Cavs et Jarrett Allen pour prolonger à Cleveland cet été. La franchise veut investir sur son jeune pivot, mais Toronto pourrait ruiner la fête en offrant un gros contrat à Allen. Les Raptors me ciblent depuis assez longtemps. pic.twitter.com/N3akLcO8ew — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Tim Hardaway Jr reste la priorité des Mavs en prolongation de contrat cet été. En attendant de voir ce que Dallas peut faire sur le poste de meneur (rumeurs sur beaucoup de guards capables d’aider Luka Doncic), THJ devrait rempiler aux Mavs pour sanctionner à trois points. pic.twitter.com/dHPP8KjnPF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Utah veut prolonger Mike Conley en priorité, et des joueurs pourraient être transférés dans le processus de cet été. Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, Royce O’Neale et le pick 30 du Jazz ont été discutés récemment. Utah veut encore + viser le titre et booster l’effectif. pic.twitter.com/jTRUmMNkM5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Eric Gordon et Myles Turner ont été discutés dans des propositions de transferts récemment. Gordon côté Rockets avec un des picks 23-24 de la Draft 2021. Turner côté Pacers avec les Hornets notamment intéressés par ses services depuis longtemps. Deux vétérans transférables. pic.twitter.com/hL9L7Y5YTh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Le Heat n’activera très probablement pas sa Team Option à 19 millions pour la saison 2021-22 de Goran Dragic. Le vétéran et la franchise ont cependant le désir mutuel de continuer l’aventure, agent libre Goran négociera donc un nouveau deal avec le Heat. Ariza attendu aussi. pic.twitter.com/PpgNSAcX1L — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021