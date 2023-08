Mark Jackson licencié par ESPN, Doc Rivers devrait le remplacer

On pensait que c’était terminé – ou presque – mais non, ESPN continue sa vague de licenciements parmi les grandes têtes de ses équipes. À qui le tour ? Mark Jackson. L’ancienne gloire des Knicks prend la porte, après quatorze années d’excellents services.

Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, ESPN continue son ménage estival et on n’a pas de rime en « eux ». Après Stan Van Gundy, c’est au tour de Mark Jackson de quitter l’équipe n°1 de commentateurs. Cela faisait depuis 2006 que ce dernier bossait pour la chaîne américaine. Il n’en a pas gravi les échelons, son statut d’ancien joueur lui avait instantanément conféré la possibilité de rejoindre le broadcast le plus prestigieux du pays (et possiblement du monde, mais c’est toujours un peu nul d’élever les États-Unis au rang de n°1 mondial aussi simplement, et dans ce cas précis, ça ne veut pas dire grand-chose). Bref, le All-Star 89 était l’une des références d’ESPN. Son association à Van Gundy et Mike Breen plaisait énormément. En tout – et aux côtés de ses deux camarades – Mark Jackson a commenté quatorze Finales NBA, devenant, aux yeux du grand public, l’un des indéboulonnables de la chaîne cainri. Mais voilà, la grande session de licenciements d’ESPN aura déboulonné l’indéboulonnable. L’ancien entraîneur des Warriors – de 2011 à 2014 – est désormais agent libre.

Pourquoi cette vague de licenciements entre les murs d’un mastodonte de l’audiovisuel américain ? ESPN souhaiterait atteindre ses objectifs financiers. Dans un communiqué paru début juillet, la chaîne s’est dite prête à larguer du lest pour parvenir à ses fins : « Compte tenu de l’environnement actuel, ESPN a déterminé qu’il était nécessaire d’identifier des économies supplémentaires dans le domaine des salaires des commentateurs destinés au public, et ce processus a commencé ».

Cette éviction, Mark Jackson l’a plutôt bien reçue – du moins, publiquement. Il part en laissant derrière lui « rien d’autre que de la gratitude », et réitère ses remerciements à Stan Van Gundy et Mike Breen, « deux légendes dans ce domaine », lesquelles l’ont accompagné depuis 2006 au sein de cette équipe n°1 de commentateurs. Classe.

Qui pour le remplacer ? D’après Andrew Marchand du New York Post, ESPN aurait déjà engagé Doris Burke et Doc Rivers pour épauler Mike Breen au sein de l’équipe de commentateurs n°1. Oui, vous avez très correctement lu. Doc Rivers file dans l’audiovisuel et laisse derrière lui toute la traînée de rumeurs le liant à d’éventuelles franchises NBA. Sacré scoop.

— Mark Jackson (@MarkJackson13) August 1, 2023