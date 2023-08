Vers une raquette Anthony Davis – Jaxson Hayes chez les Lakers la saison prochaine ?

En fin de contrat avec New Orleans, Jaxson Hayes a rapidement retrouvé une équipe en signant chez les Lakers pour deux ans. Selon les derniers rapports, le big man pourrait avoir une place importante dans les rotations des Purple and Gold la saison prochaine.

L’intégration en NBA a été difficile pour Jaxson Hayes. Entre des soucis judiciaires extra-sportifs et une forte concurrence (Jonas Valanciunas et Larry Lance Jr. notamment), le 8e choix de la Draft 2019 n’a jamais su trouver sa place à long terme chez les Pelicans. Son temps de jeu n’a ainsi jamais dépassé les 20 minutes de moyenne par match, mais cela pourrait bien changer la saison prochaine du côté de Los Angeles. Selon le journaliste de The Athletic Jovan Buha, les Lakers sont en effet « confiants » sur le fait que Hayes puisse« être titulaire et jouer un rôle important aux côtés d’Anthony Davis ».

Jaxson Hayes is gonna surprise some people next season. 23-year-old high-motor 6’11 freak athlete with underrated shooting mechanics and touch. Has the size and mobility to play either the 4 or 5. Really like his fit with the Lakers. pic.twitter.com/k82eZ0lNyJ

Jaxson Hayes titulaire, l’information peut faire grincer des dents au regard des dernières performances du bonhomme, qui sort de sa pire saison en carrière avec 5 points et 2,8 rebonds en 13 minutes de moyenne. Mais en décidant de replacer Anthony Davis sur son poste préférentiel d’ailier-fort, les Lakers se retrouvent en manque de solutions sur le poste de pivot. Les dossiers Christian Wood et Bismack Biyombo statuent au point mort, et c’est donc Jaxson Hayes qui pourrait hériter du rôle de starter. Son dynamisme des deux côtés du terrain pourrait permettre de soulager AD de quelques missions difficiles, notamment en défense, pour qu’il se concentre sur le scoring.

Dans son article, Johan Buva mentionne également un petit embouteillage sur le frontcourt des Lakers, qui comporte « cinq joueurs qui méritent de jouer au moins 20 minutes en saison régulière » avec Anthony Davis, LeBron James, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt et Taurean Prince. Si on ajoute Cam Reddish et Wenyen Gabriel, la concurrence risque d’être rude du côté de L.A. la saison prochaine, mais Jaxson Hayes devrait vraisemblablement avoir sa place parmi tout ce beau monde.

Source : The Athletic, Bleacher Report